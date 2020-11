Racket, corruption, chantage sur la Côte d'Azur... Le milieu du banditisme rôdait autour des urnes à Menton

C’est la proximité supposée entre ce candidat malchanceux à la mairie de Menton et de grandes figures du banditisme qui, en mai dernier, a intrigué les policiers et conduit, lundi, à son interpellation. S’il est vigneron de profession, Olivier Bettati, ancien conseil général et municipal niçois, a surtout la politique dans le sang. Après un échec aux municipales à Nice, il décide de tenter sa chance à Menton en 2020. Il est passé entre-temps de la droite républicaine au Rassemblement national puis au CNIP (Centre national des indépendants et paysans) sans perdre le soutien du parti de Marine Le Pen.

Le sulfureux "ami de 60 ans" de Daniel Véran

La cité du Citron, dirigée depuis trente-cinq ans par Jean-Claude Guibal, est à sa portée, pense-t-il. Formé aux combats électoraux à l’école de Jacques Médecin, il s’entoure d’autres proches de l’ancien maire déchu de Nice. Une équipe de choc, dont Daniel Véran. Ancien directeur de la police municipale de Nice, ce dernier est à la retraite. Comme Olivier Bettati, il a débuté sous celui que l’on appelait "Jacquou" dont il fut le chauffeur et le garde du corps. Les deux hommes s’apprécient. Un staff de campagne de combat est constitué. Rien que de très normal dans l’univers politique… Sauf qu’incidemment à l’enquête sur une vaste opération de racket dans les Alpes-Maritimes, les policiers sont troublés par l’irruption de membres du milieu azuréen dans ce cercle qui ne devrait être que politique.

Didier Tripodi d’abord. Il est présenté comme l’une des figures historiques du banditisme. Actif pendant la campagne, il ne serait là que par amitié pour son copain d’enfance, Daniel Véran. Mais ce sont surtout les agissements de Jean-Laurent Comparetto, considéré comme l’un des lieutenants du nouveau parrain niçois, Aurelio Garcia, qui inquiète les enquêteurs. Très bavard sur les écoutes téléphoniques, ce dernier assure avoir obtenu que sa compagne, Carole Hubert Bacoué, intègre en position éligible la liste d’Olivier Bettati. C’est quelques heures avant le délai légal, qu’en décembre 2019, cette colistière surprise d’Olivier Bettati parvient à s’inscrire sur les listes électorales de Menton avec pour justificatif de domicile la facture d’une box Internet.

Un cheval Troie

En coulisse, Comparetto assure qu’il a obtenu cette faveur d’Olivier Bettati. Se vantant auprès du nouveau parrain présumé du milieu azuréen d’avoir un des leurs, au cœur même du futur gouvernement municipal. Carole Bacoué intègre une position éligible sur la liste de l’ancien élu niçois.

Fantasme, élucubrations de voyous ou réalité ? Les plans présumés des lieutenants d’Aurelio Garcia n’ont pas abouti. A un petit millier de voix près, Olivier Bettati a dû en juin dernier, dans un contexte électoral perturbé par la crise sanitaire, se contenter d’un fauteuil de conseiller municipal d’opposition. Entre les deux tours de plus, pour cause de fusion de liste avec celle de l’UDI, la candidate du milieu a quant à elle perdu sa position éligible dans l’équipe du challenger de Jean-Claude Guibal.

Si, finalement, il y a eu tentative d’infiltration par le grand banditisme de la liste qu’il conduisait, Olivier Bettati qui réfute toute collusion avec le milieu, estime en être aujourd’hui la première victime.