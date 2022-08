Qui sont les huit accusés de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice qui comparaîtront à partir du 5 septembre?

L’enquête sur l’attentat du 14 juillet 2016 a conduit à la mise en examen de neuf hommes et d’une femme. Des complices potentiels? Cette incrimination pénale n’a pas été retenue. La plupart de ces dix suspects ont été très vite identifiés. Dès les heures qui suivirent le drame pour certains. Au plus tard avant la fin de l’année 2016, pour les derniers. Tous ou presque ont passé l’essentiel de ces six dernières années en prison. Un seul, Hamdi Zagar, a bénéficié d’un non-lieu. Adriatik Alezi, un Albanais né en 1980, s’est pendu dans sa cellule.

Ils sont donc huit renvoyés devant la cour d’assises spéciale qui, lundi 5 septembre, commencera à les juger. Le procès devrait durer trois mois.

Mais dans le box des accusés, ils ne seront en réalité que sept. Brahim Tritrou, un Tunisien de 37 ans, a profité de son contrôle judiciaire pour retourner dans son pays d’origine (1). Les nationalités de ces huit accusés revêtent une importance particulière dans ce dossier terroriste. Elles suffisent presque à elles seules à distinguer les rôles imputés à chacun.

Il y a d’un côté les Tunisiens, de l’autre les Albanais, et entre les deux les intermédiaires.

Les Tunisiens ce sont "Walid" et "Chokri", les deux amis de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, tué le soir de l’attentat. Ils sont suspectés d’avoir entretenu avec le terroriste du 14-Juillet une certaine complicité idéologique même si d’un point de vue judiciaire les éléments du dossier ne suffisent pas à les renvoyer devant la cour pour cette qualification pénale. Ils devront répondre d’association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Les Albanais sont accusés d’avoir fourni à Bouhlel un pistolet la veille de l’attentat. Ce n’est pas avec cette arme que le livreur a semé la mort sur la promenade des Anglais. Artan Henaj, le chef présumé de ce petit réseau de trafiquants albanais, ainsi que ses petites mains sont néanmoins renvoyés devant la cour spéciale.

Tout comme les intermédiaires de l’affaire, Ramzi, la petite frappe de la rue Marceau, et Brahim son mentor qui a profité de sa libération conditionnelle pour se faire la malle. Tous deux dealers de cocaïne, ils auraient joué les entremetteurs entre Bouhlel et Henaj et auraient ainsi permis au terroriste de se procurer une arme. Au demeurant de piètre qualité. Sur les quatre munitions 7.65 compatibles, retrouvées dans la cabine du camion, trois étaient percutées mais deux ont fait long feu.

Les copains tunisiens du tueur au camion

Tout les incrimine, des selfies que Mohamed Lahouaiej Bouhlel prend lors de ses multiples repérages, aux textos qu’il adresse quelques secondes avant de passer à l’acte. Le terroriste du 14-Juillet n’a pas semé que la mort, il a également laissé dans son sillage une multitude "d’indices".

Des listes de noms et de numéros de téléphone sur lesquels figurent en bonne place Mohamed Ghraieb, alias Walid, et Chokri Chafroud. Ce sont des amis du tueur au camion. Une proximité que corrobore la téléphonie en dépit des tentatives de ces suspects pour minimiser leurs relations avec le terroriste. Les deux veulent prendre leurs distances avec Bouhlel au lendemain de l’attentat. Ils martèlent en chœur qu’ils ignoraient les funestes projets de leur ami. Même si celui-ci s’est employé à les mouiller jusqu’au cou. Le fait est que la plupart des charges qui pourraient les incriminer ont été semées par Bouhlel lui-même… et se heurtent parfois à la matérialité des faits. À commencer par cet hypothétique second attentat en préparation pour le 15 août que "Walid" et Chokri auraient été chargés d’exécuter.

La justice a estimé que le faisceau de présomptions était insuffisant pour les poursuivre de complicité dans l’attentat mais… suffisant pour retenir leur "participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle". Une pirouette que ne manqueront pas de contester leurs avocats durant le procès?

Chokri Chafroud. Ce Tunisien de 43 ans, originaire de Sousse, a arrêté l’école dès l’âge de 11 ans. Il a d’abord cumulé les petits boulots avant d’immigrer en Italie en 2006. Chokri Chafroud trouve embauche dans divers hôtels de la région des Pouilles. Il fait le barman durant près de dix ans avant de rejoindre la France. Nice, plus précisément, où un ami de son père lui propose de bosser dans le bâtiment. Il serait arrivé en France quelques mois seulement avant l’attentat. Mohamed Lahouaiej Bouhlel est selon son témoignage "la première personne qu’il rencontre", par hasard, assure-t-il, dans un bar nommé le Gaulois. Le tueur au camion semble même accorder une place privilégiée à cet "ami" dont le portrait figure en fond d’écran de son téléphone et qu’il appelle "habibi", "mon chéri" en arabe.

Mohamed Ghraieb. Né à La Marsa, ce Tunisien de 42 ans que tout le monde appelle "Walid" était chef réceptionniste dans un hôtel de l’avenue Jean-Médecin au moment de l’attentat. Fils d’un directeur d’école et d’une libraire, il a passé son bac en Tunisie avant de décrocher un diplôme de technicien dans une école de tourisme. À Nice, son supérieur le décrit comme un employé modèle et n’a noté aucun signe de radicalisation chez ce musulman "modéré". "Walid" a connu Bouhlel en 2003, en Tunisie, dans une salle de boxe. Il l’a retrouvé, par hasard, six ans plus tard dans une salle de sport niçoise. Depuis, les deux hommes entretenaient une relation qu’il qualifie de "bonne camaraderie".

Le "clan des armuriers" albanais

Quatre des accusés dans l’attentat du 14 juillet ne le sont que pour "infractions à la législation sur les armes": C’est le "clan des armuriers albanais". Ils étaient cinq poursuivis dans le dossier. Adriatik Elezi, considéré par les enquêteurs comme le "chef", le "fournisseur" d’armes, s’est pendu dans sa cellule en juin 2018.

Artan Henaj et Enkeledja Zace. C’est le 12 juillet, rue Miollis à Nice, au domicile d’un couple d’Albanais, Artan Henaj, alias Giovanni, 44 ans aujourd’hui, et sa compagne, Enkeledja Zace, alias Leda, 48 ans, que Ramzi Arefa vient chercher, en compagnie de Bouhlel, le "vrai" pistolet retrouvé dans le 19 tonnes le 14 juillet 2016. Un pistolet déclaré volé en... 1981 à Vallauris.

Enkeledja Zace aurait, selon l’instruction, assuré la traduction de la transaction - 1400 euros - et préparé l’arme dénichée par Artan Henaj, également trafiquant de drogue. Le 13 juillet, l’Albanaise, qui vendait aussi ses charmes à l’occasion, aurait de nouveau été mise à contribution par Artan Henaj.

Maksim Celaj, Endri Elezi et Adriatik Elezi. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, grâce aux téléphones des premiers suspects, la police remonte la piste de trois autres Albanais: Maksim Celaj, 30 ans, Endri Elezi dit "Gino" 30 ans et Adriatik Elezi, le chef présumé, qui s’est donné la mort en prison il y a quatre ans. Cette fois, il s’agit d’une Kalachnikov AK-47. Bouhlel n’était pas présent lors de la remise. C’est seul que Ramzi Arefa vient la chercher, indiquant qu’il paierait plus tard. Cette arme de guerre n’a pas été utilisée lors de l’attentat de la Prom’. Elle a été retrouvée par les enquêteurs, dans une cave de la rue Marceau à Nice.

Les deux "intermédiaires"

Ils sont le lien entre le tueur au camion et le clan des Albanais. Ce sont eux qui ont permis à Bouhlel d’acheter un pistolet. L’enquête a démontré que le terroriste a remué ciel et terre durant les deux mois qui ont précédé l’attaque pour tenter de se procurer des armes. N’ayant que peu de relais dans ce milieu, la plupart de ses tentatives sont restées vaines. Il a même failli se faire escroquer avec un Beretta factice qu’on lui proposait à 400 euros.

Finalement, c’est une vieille connaissance, rencontrée à la maison d’arrêt de Nice, qui lui permettra de trouver ce qu’il cherche. Bouhlel n’a jamais été incarcéré, mais son métier de chauffeur l’a amené à faire des livraisons en prison. C’est ainsi qu’il a fait la connaissance de Ramzi Arefa, un détenu qui, à travers les grillages, a tenté de le soudoyer pour qu’il introduise des stupéfiants dans la maison d’arrêt.

C’est ainsi qu’Arefa, une petite frappe de la rue Marceau, est devenu le dealer de Bouhlel. S’il peut fournir des stupéfiants, pourquoi pas une arme? Ramzi Arefa va, en effet, lui ouvrir la porte de son fournisseur de cocaïne, un Albanais surnommé Giovanni qu’il dit avoir lui-même connu par l’intermédiaire de Brahim Tritrou.

Ramzi Arefa. Il n’a que 22 ans au moment de l’attentat et déjà un joli palmarès à son actif. Ramzi Arefa, né à Nice, a néanmoins passé ses toutes premières années au pays de ses parents, tous deux Tunisiens, avant de revenir dans la capitale azuréenne. Dès l’adolescence, il se distingue par son comportement. Violences scolaires, consommation de cannabis, cambriolages… Ramzi sombre peu à peu dans la délinquance. Après avoir usé les bancs de deux écoles primaires, de trois collèges et d’un chantier d’insertion, l’adolescent décide qu’il est plus rentable de tenir le mur. Il "se lance dans le business" comme il dit: le trafic de stupéfiants. Lors des perquisitions à son domicile, rue Marceau, les policiers découvriront 185 grammes de cocaïne cachés dans "un sachet de pâtes Panzani"... Mais aussi un fusil d’assaut de fabrication russe qu’il aurait récupéré juste avant l’attentat.

Brahim Tritrou. Ce Tunisien de 37 ans est en fuite. Interpellé puis placé en détention provisoire en décembre 2016 dans le cadre de l’enquête sur le 14-Juillet, il a bénéficié d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire en 2019. Brahim Tritrou en profitait un an et demi plus tard pour quitter la France. Il serait retourné au pays où, durant son enfance, il a eu une scolarité des plus courtes. Il a arrêté l’école à l’âge de 13 ans, n’a pas achevé une formation dans la couture, pas plus que celle de soudeur. En 2008, Tritrou a finalement décidé de traverser clandestinement la France pour rejoindre Nice où son père a immigré dès le début des années soixante, pour vivre une vie de petits boulots.

1. Le mandat d’arrêt délivré contre lui est resté vain.