Qui sont les futurs policiers de Monaco ? Confidences d’élèves loin de leurs profs

Ils sont au cœur de la vie de la cité et connaissent mieux que quiconque ses vicissitudes. Qu’ils régulent ses artères ou éclairent ses mystères, les policiers de Monaco œuvrent ensemble, telle une famille. Si le comportement présumé de certains a pu traîner tout un corps dans la boue judiciaire et médiatique, le prestige de la Sûreté publique n’est pas écorné à en croire le nombre et la qualité des CV des candidats à l’école de police chaque année.

Durant une journée et demie, nous avons collé aux basques de la 35e Promotion des lieutenants et la 50e des agents de police. Trente élèves surmotivés à l’idée de garnir les rangs des quelque 560 dépositaires de la sécurité en Principauté. Des jeunes conscients du défi laissé par leurs pairs, celui de maintenir un cadre de vie idéal à la population établie à Monaco.

« Avant on faisait le service militaire… »

Une Sûreté publique à la croisée des chemins, entre police d’antan et de son temps, sous l’effet du « Plan Sûreté Publique 2020 ». Au carrefour, aussi, des générations. Alors que les derniers baby-boomers rengainent, la génération Z, dite des « zappeurs » car biberonnée aux smartphones et réseaux sociaux, arrivent la fleur au fusil. Avec ses codes, ses idéaux et sa fraîcheur.

D’où quelques ajustements nécessaires selon le directeur de la Sûreté publique, Richard Marangoni.

« Nous sommes obligés de nous adapter à l’évolution de la société dans des domaines comme l’ordre serré. Marcher au pas, on ne sait plus, alors qu’avant on faisait le service militaire ». Des modules d’apprentissage subsistent ainsi, d’autant que les élèves défilent lors de la Fête nationale.

Si le débat y est permanent et que les leçons dispensées n’ont rien d’un formatage des esprits, la formation appuie aussi sur le respect de l’autorité. « Aujourd’hui, un jeune qui rentre à très peu de notions de ce qu’est une hiérarchie. Il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer à quoi sert une chaîne hiérarchique. Ce n’est pas juste pour le plaisir de donner un ordre. C’est indispensable dans la mise en œuvre et le fonctionnement d’un corps comme le nôtre. Tout ça a un sens, une logique », justifie Richard Marangoni.

Contrairement à leurs prédécesseurs, les actuelles promotions ont à composer avec un autre défi : le temps. Le cycle de première année ayant été exceptionnellement ramené de dix à huit mois de formation. « Nous avons fait un effort important pour avoir un recrutement anticipé pour notamment mettre en œuvre, dès le mois de janvier 2020, la brigade de la circulation », justifie le patron de la Sûreté.

Quel est le premier visage aperçu en arrivant ou en quittant la Principauté ? Celui d’un policier. Dès lors, l’institution ne transige pas avec l’image renvoyée au public selon le commissaire principal Régis Bastide. « Ils sont policiers tout le temps, y compris quand ils ne travaillent pas. »

Pour « améliorer la qualité de la relation avec l’usager », en plus de l’apprentissage obligatoire de deux langues (anglais et italien), les élèves passent ainsi des journées en civil à l’office de tourisme ou à l’accueil de la Sûreté publique. Et au-delà du propos, l’attitude et la présentation sont primordiales rappelle Richard Marangoni. « Dans le cadre du devoir de réserve, l’agent de police ne doit pas avoir de tatouage apparent ou de barbe, seule la moustache est acceptée. »

Tatoué sur l’avant-bras, un élève de l’actuelle promotion a ainsi entrepris des interventions au laser pour rentrer dans les clous.

« Des profils stables »

Troubles rédhibitoires

À l’école de la polyvalence, du discernement et de la bonne tenue, on se serre les coudes à tous les étages confirme Régis Bastide : « Pour être sûr qu’il n’y a pas de décrochage, il y a deux check-points. À Noël et après le premier stage d’observation en février, où on fait une sorte d’évaluation des compétences pour, au besoin, mettre en place un accompagnement plus poussé pour ceux qui sont en difficulté. L’objectif étant de les amener au bout. »

De profils variés mais essentiellement originaires de la région, les élèves ont pour obligation de résider à moins de 30 km de la Principauté. Nous avons pris le temps de discuter avec sept d’entre eux… sans chefs dans les parages.

Margaux V., 22 ans, Enfant du pays, titulaire d’une Licence de droit, élève-lieutenant [les autres intervenants sont élèves-agents] : « Je suis de Monaco et j’ai toujours bénéficié d’une sécurité exemplaire, j’avais envie d’y contribuer. »

Florian, 28 ans, Nice, Master II en marketing et agent immobilier durant un an : « C’est une vocation qui s’est révélée sur le tard. Cette déontologie professionnelle qu’il y a Monaco répond totalement à mes attentes, à ma façon de travailler et d’être (...) On est bien formé et on sait qu’au niveau des moyens humains et matériels, on approche du summum. »

Thomas, 27 ans, Nice, pompier volontaire à Vence et responsable d’un restaurant : « C’est une police de proximité, préventive. On se doit d’être proches des gens, d’aller au contact, on fait beaucoup d’îlotages. On se doit de connaître les quartiers, les commerçants. C’est ce qui m’a attiré. »

Vincent, 22 ans, BTS notariat et un an de droit, a eu l’occasion de travailler en police municipale à Roquebrune-Cap-Martin : « Mon grand-père était dans la Sûreté publique, mon père aussi, j’ai toujours baigné dedans et j’ai toujours voulu faire ce métier. La proximité, le travail, la rigueur et le cadre correspondent à mon caractère. »

Margaux, 21 ans, Nice, étudiante en droit : « S’il y a une intervention, on sait qu’il y aura toujours des renforts et encore assez de monde pour intervenir ailleurs. On aura le soutien de nos gradés, on ne pourra pas bouder une intervention car on a les moyens de la réussir, de la mener à bien (...) J’ai choisi Monaco parce que ça représente l’excellence. »

Margaux V. : « Ce qui est triste en France, c’est que l’opinion publique s’acharne sur les policiers. À Monaco, on n’aura jamais ça puisque les gens viennent parce qu’ils se sentent en sécurité, donc on est utiles. On a des super bons contacts. »

Lionel, 23 ans, Nice, ancien gardien de la paix à Paris dans un service judiciaire : « Même quand ils sont en infraction et qu’on les arrête, ils sont compréhensifs et pas du genre à nier. »

Margaux : « On est respecté. On va courir dans Monaco avec un T-shirt floqué “Police”, on n’est pas armé et les gens nous saluent, nous disent bonjour. C’est assez inenvisageable en France. »

Lionel : « A Paris, quand on demandait des renforts sur une opération sensible il y avait quand même des moyens mais, là, on nous montre des vidéos où la police met entre 30 secondes et deux minutes pour arriver sur une intervention ! C’est hallucinant. (...) Je suis étonné de voir comment on nous apprend ce métier aussi, c’est plus de la pratique, du cas par cas, du concret. »

Thomas : « ça a été un travail de longue haleine pour rendre cette Principauté comme un cocon ultra-sécurisé. On est là pour reprendre le flambeau et que ça continue. C’est une chance et une vraie fierté. »

Margaux : « On entend souvent qu’il ne se passe rien à Monaco et que c’est un peu la planque. Mais si c’est calme c’est que la police fait le travail et que le choix de la prévention a été fait avec beaucoup de moyens. J’ai l’impression que ce n’est pas très bien compris hors frontières alors que, justement, c’est le résultat attendu. »

Florian : « On l’a appris le premier jour où on est arrivé [rires] »

Thomas : « ça a été bien accueilli puisque si on réduit la formation on va plus vite sur le terrain [rires]. Maintenant, là, on se rend compte qu’il y a beaucoup de boulot. »

Anthony, Monégasque, formé en hôtellerie-restauration puis surveillant au collège Charles-III : « Il y a un mot d’ordre qui revient toujours dans la formation, c’est le discernement. On nous apprend à faire de la prévention et pas forcément à sanctionner et faire de la répression. »

Florian : « On ne ressent pas un esprit de compétition. On s’entraide, on révise ensemble (...) On se crée une mini famille qui va intégrer une grande famille. »

Lionel : « On a l’opportunité pendant huit mois de vraiment se connaître à fond. On se voit plus que nos familles. Plus tard on va tous se séparer mais on restera des collègues de promo. »

Anthony : « Il y a beaucoup de perspectives de carrière et je peux parler au nom de tous en disant qu’on n’est pas fermé aux propositions. »