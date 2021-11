Qui sont les Daltons, ces adeptes de "rodéos urbains" qui sont entrés sur la pelouse lors du match OL-Prague?

Rodéos urbains, envahissement de pelouse lors d'un match de l'OL contre Prague... A n'en pas douter, les Daltons, sont adeptes des coups d'éclat.

Sur les réseaux sociaux, on peut trouver des clips de rap produits par le collectif, dont les paroles visent la police, des vidéos dans lesquelles, ils s'adonnent au rodéo urbain et font l'apologie du trafic de stupéfiants ou encore, ciblent le maire de Lyon. Et certaines vidéos atteignent plus d'un demi-million de vues.

Ils ont envahi la pelouse du Groupama Stadium

Habillés de combinaisons à rayures jaunes et noires, ce collectif de rappeurs originaires du Rhône a encore fait parler de lui, ces dernières heures: deux de ses membres ont envahi la pelouse du Groupama Stadium à Lyon, au cours du match qui se déroulait dans le cadre de la Ligue Europa.

Une action en forme de provocation pour marquer leur mécontentement après l'arrestation de certains d'entre eux, la semaine précédent le match et la condamnation de l'un d'entre eux. L’entraîneur lyonnais Peter Bosz ainsi que l’attaquant Islam Slimani ont regretté cet incident, qui pourrait valoir à l’OL une sanction de la part de l’UEFA.

Et c'est vraisemblablement en réponse aux actions judiciaires visant certains membres du collectif que peu avant le match, les "Daltons" avaient prévenu les autorités sur leurs réseaux sociaux: "On en prépare une méchante là, il en faut bien plus pour abattre un Dalton. Au prochain rendez-vous, on vous rend la monnaie de votre pièce".