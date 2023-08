Qui était Fayed, l'enfant de 10 ans tué par une balle perdue lors d'une fusillade lundi à Nîmes?

"Nîmes : un enfant de 10 ans tué lors de ce qui semble être un règlement de comptes entre trafiquants. C’est un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté."

Tels étaient les mots partagés ce mardi 22 août sur Twitter par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, après la mort de Fayed, 10 ans, décédé dans la nuit de lundi à mardi, à la suite d'échanges de tirs dans le quartier Pissevin, à Nîmes.

Son oncle, un militaire qui était présent dans la même voiture, a été touché par plusieurs balles. Son petit frère, lui aussi passager, est sain et sauf. Qui était cet enfant qui s'est retrouvé pris dans un règlement de comptes? On fait le point.

Nîmes : un enfant de 10 ans tué lors de ce qui semble être un règlement de comptes entre trafiquants. C’est un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 22, 2023

Un autre enfant présent dans la voiture

Selon les premiers éléments de l'enquête, ouverte pour "assassinat en bande organisée", le jeune garçon se trouvait à l'arrière d'un véhicule. Il aurait "reçu un projectile, une balle probablement, dans une zone visiblement létale".

Dans les faits, le jeune Fayed aurait été traîné sur plusieurs mètres par la voiture, encore retenu par la ceinture de sécurité, après avoir été touché pas des balles et être tombé en partie sur la chaussée.

L'autre victime, son oncle qui conduisait le véhicule, avait démarré pour fuir la scène, où plus de cinquante balles ont été tirées. Il ne serait pas aperçu que son neveu était chancelant, à moitié entre la voiture et la route.

Âgé de 28 ans, il a lui aussi été blessé par balles, mais n'est "plus en danger" de mort. Un autre de ses neveux, âgé de 7 ans, se trouvait à l'arrière du véhicule. Il est sain et sauf. Il semblerait que les trois personnes, présentes dans la voiture, qui revenaient d'un restaurant ce soir-là, étaient de simples victimes collatérales, et que leur voiture n'était pas prise pour cible.

Une autopsie prévue

"La famille de la victime n'est absolument associée d'aucune façon, ni avant ni actuellement, dans des faits de nature pénale", elle "a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment", a expliqué la procureure de Nîmes, Cécile Gensac.

Cette dernière s'est rendue dès cette nuit à l'hôpital où le petit garçon avait été pris en charge.

Une autopsie sera réalisée pour comprendre les causes du décès de Fayed.

"Les dealers ont pris le pouvoir sur le quartier, sur tous les quartiers d'ailleurs", a réagi Raouf Azzouz, directeur du centre social nîmois "Les mille couleurs".

Le quartier de Pissevin, à Nîmes, est le même où un homme de 39 ans avait été abattu en janvier, déjà dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants.