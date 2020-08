Qui est Experimentboy, le youtubeur varois accusé de corruption de mineurs par Internet?

Signe du chemin parcouru. Né le 17 mai 1994, le bidouilleur a commencé à poster des vidéos sur le Net à 14 ans. Son terrain de jeu et laboratoire d'alors? Le jardin familial dans le Var où après un bac scientifique obtenu en 2012, il intègre une Licence en Sciences pour l'ingénieur à l'université du Sud Toulon-Var, au campus de La Garde.

"Présenter la science de manière fun"

Mais Baptiste a des fourmis dans les mains. Il plaque son cursus à l'issue de la deuxième année afin de se consacrer à la vulgarisation scientifique.

"J'ai arrêté volontairement ma licence en Sciences de l'ingénieur à Toulon, non parce que j'étais mauvais, mais parce que je me faisais ch… Les cours étaient beaucoup trop scolaires, nous expliquait-il en 2015. Moi, je veux présenter la science de manière fun, mais le show est toujours plus instructif que débile."