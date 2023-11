Quelle était cette fumée blanche dans le quartier de la Condamine à Monaco?

Une fumée blanche dans le quartier de la Condamine. La grande échelle des sapeurs-pompiers déployée au-dessus des toits de la rue de Millo. Il n'en fallait guère plus pour susciter la curiosité, voire l'inquiétude, des passants et riverains, ce jeudi à Monaco.

Il s'agissait en réalité d'un exercice incendie dans les caves de l'immeuble "Maison Saint-Georges" situé au numéro 24. Vers 10h15, les soldats du feu ont enclenché la machine pour simuler de la fumée avant de s'engager dans les parties souterraines pour circonscrire l'incendie mais aussi dans les étages pour venir en aide à une personne factice manquant à l'appel.

Au total, cinq véhicules et seize militaires ont été déployés sur le terrain.

S'entraîner dans les immeubles anciens

Le but d'une telle opération ? Mieux appréhender les spécificités et difficultés des bâtis anciens. "Contrairement aux immeubles modernes, les escaliers ne sont pas cloisonnés. La fumée peut donc se disperser dans ces communications verticales, sur lesquelles les appartement donnent. C'est pourquoi on s'entraîne à sortir les résidents par l'extérieur grâce à la grande échelle", confie un sapeur-pompier du bureau Formation.

A l'écart, Maria-Dolores Otto-Bruc observe le processus d'intervention. Contactée il y a plus d'un mois par le Corps des sapeurs-pompiers de Monaco pour mettre à disposition l'immeuble dont elle est propriétaire, elle n'a pas hésité longtemps à répondre par la positive. "En tant que propriétaire, on est responsable de la vie de nos locataires. C'est nécessaire que toutes les parties prenantes soient préparés à un incendie pour réagir de manière positive le jour où cela arrive. Le fait que les sapeurs-pompiers connaissent mieux les lieux permet d'intervenir plus vite et d'éviter des drames, estime-t-elle. Si tous les propriétaires jouaient le jeu, on mettrait moins en péril certaines personnes".