Quatre motards tués, des blessés graves, un week-end noir sur les routes des Alpes-Maritimes et du Var

"Relâchement général"

"Nous n’avons pas encore réalisé d’analyse, mais force est de constater que le bilan de ce week-end est dramatique, reconnaît le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers Michel Persoglio. Une conjonction de facteurs peut quand même expliquer certains accidents. Il y a un plus gros trafic, car la météo est très bonne. Les gens sortent, et rentrent plus tard avec le couvre-feu décalé à 23 heures. Dans beaucoup de cas, les conducteurs n’ont pas l’attention nécessaire. Il y a un relâchement général après la période de confinement récente. Nous assistons à un retour de bâton."

Un relâchement fatal qui concerne toute la région. À Nice dans la nuit de samedi à dimanche, un automobiliste ivre a percuté un scooter. Le pilote, âgé de 40 ans, n’a pas survécu au choc. Le chauffard a été appréhendé à son domicile.