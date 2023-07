Protestations des policiers partout en France: "Je comprends cette colère" dit Gérald Darmanin qui leur renouvelle son soutien

"Je comprends cette émotion, cette colère, cette tristesse" des policiers, a déclaré jeudi Gérald Darmanin, s'exprimant pour la première fois depuis le début de la crise qui agite la police, liée à l'incarcération de l'un des leurs à Marseille, soupçonné d'avoir roué de coups un jeune homme.

Le ministre de l'Intérieur a pris la parole au sortir d'un commissariat du XIXe arrondissement de Paris, devant le préfet de police de Paris Laurent Nuñez et le directeur général de la police nationale Frédéric Veaux.

Moins de 5% des effectifs en arrêt maladie

"Ils ont vu que des partis politiques évoquaient le fait que la police tue, on les insulte, on les villipende et se rajoutent à cette fatigue une émotion, une colère, et pour beaucoup d'entre eux (...) une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques", a-t-il ajouté.

Gérald Darmanin a aussi indiqué que "moins de 5%" des policiers "se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller au travail", depuis le lancement de ce mouvement de protestation lié à l'incarcération de l'un des leurs à Marseille, soupçonné d'avoir roué de coups un jeune homme.

Le ministre de l'Intérieur s'exprimait pour la première fois depuis le début il y a une semaine de la crise qui agite la police nationale et se manifeste par des mises en service minimum (code 562) ou des arrêts maladie.

Il a cependant souligné que la "fatigue" et la "colère" des policiers ne devaient pas leur faire "oublier le sens" de leur mission", "au service de la population".