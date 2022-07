Pourquoi l'influenceur Rayanne B a été interpellé puis relâché à Cannes?

Son interpellation sur la Croisette, durant le feu d’artifice du 14 juillet à Cannes, puis sa remise en liberté le lendemain ont suscité une certaine émotion. Provocateur ou dangereux, Rayanne B a fait encore parler de lui. En mai dernier, cet adepte des réseaux sociaux avait posté une vidéo, kalachnikov en mains dans un désert, où il prétendait être en Syrie, en compagnie d’un autre comparse. Une autre vidéo les voyait autour d’un barbecue, fanfarons, avec ces commentaires: "On est bien arrivés en Syrie. N’écoutez pas la télé, y a pas la guerre, tout se passe bien ici, c’est super cool en fait!"

De quoi inciter le Parquet d’Evry (Essonne) à ouvrir une enquête préliminaire confiée à la Police judiciaire de Versailles pour détention d’armes de catégorie A (autrement dit des armes de guerre) », nous précise l’autorité judiciaire concernée. Un mandat de recherche avait également été délivré le 9 juin contre Rayanne B, qui n’avait pu être interpellé, malgré son apparition au Stade de France, lors de la tumultueuse finale de ligue des champions le 29 mai.

C’est donc au soir de la fête nationale qu’ un équipage CRS a reconnu l’individu recherché, âgé de 20 ans, et a procédé à son interpellation. Rayanne B avait alors été placé en garde à vue par la PJ de Nice, sous la direction du parquet d’Ivry.

À la suite de la diffusion de cette information par BFM TV jeudi soir, précisant que le suspect avait été relâché dès le lendemain, c’est le maire de cannes, David Lisnard, qui commentait ainsi sur tweeter: "Menaces de mort sur un ministre, filmé en train de tirer à la kalachnikov, vu en train d’entrer au Stade de France sans ticket quelques mois plus tard pour la finale de la LDC, fait l’objet d’une « fiche de recherche", arrêté à Cannes. Puis relâché. Voilà."

Déjà condamné

Contacté par nos soins, le Parquet d’Ivry précise les conditions de cette remise en liberté: "Une perquisition effectuée au domicile de Rayanne B. N’a pas permis de découvrir des armes. Durant sa garde à vue, ce dernier a précisé avoir voulu faire le buzz avec sa vidéo sur la Syrie, qui aurait été tournée en réalité au Liban, a priori dans un stand de tir."

Des faits qui ne permettent pas à la justice de le maintenir en garde à vue, même si "l’enquête se poursuit". D’autant plus que Rayanne B n’en était pas à sa première provocation. Il a déjà été condamné pour avoir mis en scène le vol du matériel médical des pompiers en intervention dans une précédente vidéo en 2021, puis a fait l’objet d’une plainte de l’Éducation Nationale après une nouvelle publication sur les réseaux sociaux où il s’exprimait ainsi : "Là on arrive, N... ta mère à Blanquer et l’Éducation nationale, bande de fils de p..., j’ai arrêté le Bac."

Mi-mars, Rayanne B avait pourtant été relaxé des délits d’ "outrage" et "menace de mort" à l’encontre de Jean-Michel Blanquer. Mais il avait écopé d’une peine de travail d’intérêt général pour avoir filmé et raillé un enfant handicapé mental.