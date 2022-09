Pourquoi les images de l'intervention sur le refus d'obtempérer à Nice mettent à mal la version de la police?

"Mon collègue se rend compte que s’il ne fait pas feu, son coéquipier va mourir et passer sous les roues de ce véhicule fou, et décide à juste titre d’utiliser son arme de service",Nos collègues se sont défendus, ils ont été agressés. C’est une véritable légitime défense, l’enquête permettra de le préciser", a notamment expliqué Laurent Martin de Frémont, secrétaire du syndicat Unité SGP.

Il est impossible de distinguer ce qu’il se passe à l’intérieur du véhicule ou de savoir si le conducteur était armé. On ne voit pas non plus ce qui a pu se passer avant la scène.

Dans une nouvelle déclaration à Nice-Matin, Laurent Martin de Frémont, secrétaire du syndicat Unité SGP s'est insurgé contre la polémique naissante à propos de ces vidéos: "Aujourd’hui, des images circulent, mais réinterpréter une situation à froid, ça ne veut rien dire! Le policier voit-il les mains du conducteur? Il est facile aujourd’hui de crier haro sur la police et d’incriminer un policier qui fait l’unanimité dans son service. Nous sommes dans une société de valeurs inversées où on s’en prend aux flics et non aux malfrats."

Deux enquêtes en cours

Le policier, auteur du coup de feu a été placé en garde à vue dans la nuit, a confirmé le procureur de la République de Nice Xavier Bonhomme. Le passager de la voiture, un homme de 26 ans, interpellé au moment du drame, a également été placé en garde à vue.