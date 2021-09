Pour éviter les vols sur les chantiers, dix référents chez les gendarmes et policiers

Le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez et Patrick Moulard, le président de la fédération BTP06, ont signé ce nouveau document lundi.

Entourés du colonel Sébastien Thomas, nouveau commandant du groupement de compagnie de gendarmerie départementale, et de Guillaume Cardy, adjoint au directeur de la Sécurité publique des A-M.

"Il était nécessaire de moderniser cette convention, compte tenu des difficultés que connaît le secteur du bâtiment et des travaux public", souligne le préfet. "Le coût des matières premières a augmenté. Les délais d’approvisionnement se sont allongés. On constate à la fois de la délinquance par appropriation et des dégradations sur les chantiers, il convient de tout faire pour que les entrepreneurs de ce département ne soient pas pénalisés. Il fallait réagir en remettant au goût du jour des procédures pour une bonne information réciproque. Il est important pour les forces de l’ordre de savoir où sont les chantiers importants, quels matériels et matériaux y sont entreposés. Et, à partir de là, de mettre en place une vigilance et des modalités de contact."

Des référents sont prévus. Quatre du côté de la police: des officiers d’état-major bénéficiant d’une habilitation spéciale. Soit deux à Nice, un à Cannes et un à Grasse. Six pour la gendarmerie: l’un rattaché au groupement, dont la mission principale sera d’assurer le suivi avec la fédération du BTP.

Les cinq autres répartis dans les compagnies de Menton, Grasse, Cannes, Nice et Puget-Théniers.

Pour éviter autant les petits larcins d’opportunité que les vols d’engins pouvant coûter plusieurs centaines de milliers d’euros, chargés sur des porte-chars pour être revendus en un temps record, au-delà des frontières.