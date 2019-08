Possible disparition en mer d'un enfant à Roquebrune: les recherches n'ont pas repris ce mardi

Alors que les secours en mer, l'hélicoptère Dragon 06 de la Sécurité civile et 23 pompiers spécialisés en recherches subaquatiques sont intervenus en force, lundi en fin d'après-midi, pour retrouver un enfant d'une dizaine d'années possiblement emporté par les vagues au niveau de la plage du Buse, à Roquebrune-Cap-Martin, les recherches n'ont pas repris ce mardi matin.

Le recoupement des données récoltées via l'enquête de terrain et les recherches subaquatiques

ont en effet conduit à lever le dispositif le soir-même. Aucun élément ne permettant de prouver qu'une disparition avait bel et bien eu lieu. Aucun signalement de disparition n'ayant d'ailleurs été fait.

"attention

aux fausses alertes"

"Quand on appelle les secours, il faut prendre gare à communiquer des faits avérés. Attention aux fausses alertes, rappelle-t-on du côté des sapeurs pompiers. Quand un hélicoptère ou des moyens subaquatiques sont mobilisés, ils ne peuvent pas être envoyés ailleurs. De la même manière, il est courant que des gens viennent au poste de secours pour informer de la disparition de leur enfant... mais ne préviennent pas quand ledit enfant est revenu."

Ce lundi, l'alerte avait bien entendu été prise au sérieux et les moyens déployés sur site étaient particulièrement conséquents (et coûteux).

Sous la coordination du CROSSMED, l'hélicoptère de la Sécurité civile (Dragon06) avait été engagé en soutien de 23 pompiers spécialisés en recherches subaquatiques, ainsi que de pompiers et policiers à terre pour mener l'enquête.

La vedette commandant Croizet des sapeurs pompiers de Nice, le semi-rigide Sainte-Luce des pompiers de Menton et des moyens nautiques du corps des sapeurs pompiers de Monaco sondant la Méditerranée durant trois heures. Sollicitée par le CROSSMED, la police maritime monégasque avait en effet associé des pompiers de Monaco, dont deux plongeurs, au dispositif.

Des sanctions prévues



Les pompiers rappellent qu'il ne faut pas abuser des appels au 18 et au 112. Pour garantir l'efficacité des secours, mieux vaut en effet que la ligne ne soit pas encombrée d'appels inutiles.

L'article 322-14 du Code pénal prévoit même une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende pour qui communiquerait ou divulguerait une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise.