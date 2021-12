PORTRAIT. Yannick Agnel ou le visage déchu de l'âge d'or de la natation française

L'ancien nageur a reconnu "la matérialité des faits reprochés", a déclaré lundi la procureure de la République de Mulhouse, mais Yannick Agnel a affirmé ne pas avoir eu "le sentiment qu'il y (avait) eu contrainte" à l'encontre de la victime, Naome Horter.

Celle-ci est la fille de Lionel Horter, alors entraîneur d'Agnel, et était âgée de 13 ans à l'époque des faits en 2016, alors que le nageur avait 24 ans, a spécifié lors d'une conférence de presse Edwige Roux-Morizot.

Contactée dans la foulée par l'AFP, l'avocate de Yannick Agnel s'est refusée à tout commentaire.

La carrière de l'ex-nageur niçois, âgé aujourd'hui de 29 ans et retiré des bassins depuis 2016, culmine dès 2012 aux Jeux olympiques de Londres, où la natation française connaît les résultats les plus fastes de son histoire. Des sept médailles qu'elle y obtient, il est impliqué dans trois: or sur 200 m et avec le relais 4x100 m, et argent avec le 4x200 m.

Après Laure Manaudou et Alain Bernard, et avec Camille Muffat, Florent Manaudou ou encore Camille Lacourt et Jérémy Stravius, Agnel, silhouette longiligne qui dépasse les deux mètres, qualités aquatiques d'exception et image d'"intello" cultivée à souhait à coups de références littéraires, incarne cet âge d'or. Il a seulement 20 ans.

A 17 ans déjà, il affirme une certaine singularité: quand tous nagent en combinaisons en polyuréthane en 2009, lui s'en tient au classique maillot de bain.

"C'est un solitaire. On devient solitaire pour ne pas être freiné", a dit de lui quelques années plus tard Fabrice Pellerin, l'entraîneur qui l'a mené jusqu'à l'or olympique.

Tournant sinueux

"Ça commence à 14 ans quand il décide de venir à Nice et de s'éloigner de ses parents" parce qu'il "avait le sentiment que c'est là qu'il pourrait construire sa carrière. C'est cette autodétermination qui m'a convenu", poursuivait alors Pellerin.