Policière tuée en Savoie: les pompiers azuréens "apportent tout leur soutien à la famille de Karen", leur ancienne collègue niçoise

"Les sapeurs-pompiers des #AlpesMaritimes apportent tout leur soutien à la famille de Karen, décédée tragiquement en #Savoie."

Les pompiers du SDIS 06 (service départemental d'incendie et de secours) ont posté ce message sur Facebook, ce mardi matin, cinq jours après la tragédie survenue à la Croix-de-la-Rochette, en Savoie. Karen C., 42 ans, mère de quatre enfants, a été tuée sous les yeux de l'un d'entre eux, en pleine rue, à l'aide d'une arme de type machette. Georges C., son ex-mari niçois, a été mis en examen pour assassinat et écroué.

Une cagnotte mise en ligne

"Avant de s'installer en Savoie, Karen avait porté la tenue des sapeurs-pompiers en Alpes-Maritimes en tant que volontaire au sein de la compagnie #Nice", rappellent ses anciens collègues, confirmant une information de Nice-Matin. Policière de profession, Karen C. avait ainsi tourné entre les casernes de Nice et sa proche région, avant d'obtenir sa mutation au commissariat de Chambéry en 2021.

Ses obsèques seront célébrées ce vendredi à 15 h dans son village, en l'église de la Rochette. Les pompiers niçois rappellent qu'"une cagnotte a été mise en place par ses collègues policiers afin d'aider sa famille à faire face à ce drame." Ce mardi matin, elle avait déjà permis de récolter près de 11.000 euros, grâce à 350 contributeurs.