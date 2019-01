Polémiques et controversées, il n'y aura plus de démos de bolides rutilants pendant le salon Top Marques à Monaco

RELIRE Le salon Top Marques veut devenir "le temple du supercar et de l'hypercar" et augmente ses prix d'entrée pour le public

"Il n’y aura pas de test drive." Point barre. Alors que Top Marques se déroulera cette année dans la continuité directe du Grand Prix, du 30 mai au 2 juin prochain, on aurait pu imaginer que les glissières et autres infrastructures de sécurité seraient propices à la poursuite des traditionnels test drive avec plus de "sérénité".

Il n’en sera rien pour une raison simple selon Salim Zeghdar, président délégué de Monaco Check-In, nouveau propriétaire du salon dédié aux hypercars et supercars : "Les partenaires qui viennent avec des voitures d’exception n’ont qu’un modèle et la voiture ne peut pas à la fois être exposée et rouler. Et puis j’estime que quand on achète une voiture aux alentours de 3 millions d’euros, c’est sur un circuit qu’il faut aller l’essayer et pas dans la ville, au milieu de la circulation où cela crée une gêne."

la crainte d'un élu qu'il y ait "davantage d'infrActions"

L’élu de la majorité Primo, Thomas Brezzo, a tout de même émis des réserves le 13 décembre dernier dans l’hémicycle. "Les infrastructures du Grand Prix de Monaco ne peuvent pas être enlevées en moins d’une semaine et on peut craindre qu’elles incitent à commettre davantage d’infractions sur les vestiges de ce circuit.

Réponse du conseiller de gouvernement-ministre de l'Intérieur, Patrice Cellario: "Je crains que ce soit la Principauté elle-même qui les incite, que ce soit dans une installation ou pas du circuit. Mais c’est un élément complémentaire et on le prendra en compte dans le dispositif de sécurité."

Une fatigue supplémentaire pour les forces de police ?

Pas convaincu, Thomas Brezzo a aussi confié craindre une fatigue des forces de police, sollicitées dans la foulée d’un Grand Prix toujours très éprouvant.

Et de proposer son alternative: "Je pense qu’une date en janvier, période pluvieuse, serait plus à même de calmer les ardeurs."

"On a identifié un certain nombre d'entre eux"

Le nouveau propriétaire du salon, Salim Zeghdar, s'est lui engagé à communiquer en amont avec le gouvernement à titre préventif.

"Top Marques n’a jamais été à l’origine de ces nuisances puisque les gens qui les provoquaient ne visitaient pas le salon. Ils n’ont aucun rapport avec nous et on a fait des démarches pour aller de l’avant. On a identifié un certain nombre d’entre eux. S’ils viennent, qu’ils respectent Monaco. On ne cautionnera pas les débordements."