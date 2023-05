Pneus crevés en série, locaux vandalisés, insultes: le coup de gueule d’un maire azuréen

"Je suis très très en colère. C’est insupportable! Les menaces de mort, les pressions, les insultes. Et maintenant ça! Je remercie les vandales qui privent les personnes âgées et les enfants de leur moyen de locomotion pour faire des activités"... Robert Nardelli est furax.

Des véhicules municipaux encore vandalisés

Réveil en fanfare, ce samedi matin, pour le maire de Drap. Des véhicules municipaux ont encore été vandalisés. "Cette semaine, le fourgon du service technique a eu deux pneus crevés alors qu’il était garé sur le parking derrière l’Espace Jean-Ferrat, on avait déposé plainte. Ses deux autres roues ont été crevées [dans la nuit de vendredi à samedi] et une vitre explosée", révèle Robert Nardelli.

Mais ce n’est pas tout: "Ils ont crevé les 4 roues d’un minibus qui sert aux écoles, aux Ehpad et au 3e âge pour les sorties du mardi. Les deux roues du deuxième minibus. Et pareil pour le fourgon du service événementiel", peste le maire de Drap. Ça commence à faire beaucoup...

"On n'a aucune idée de qui est derrière tout ça"

"On n’a aucune idée de qui est derrière tout ça. On sait seulement qu’il y a une bande de jeunes depuis quelque temps. On leur tire souvent les oreilles parce qu’ils font du deux-roues à travers le village et qu’ils circulent avec des vélos bleus volés, alors peut-être qu’ils ne sont pas contents", grogne-t-il.

Il y a trois semaines, c’est un local municipal qui a été la cible des vandales. "On a racheté un local à La Condamine pour y installer des médecins. Ils ont tout cassé, les portes intérieures et extérieures, les miroirs, le mobilier. On devait ouvrir le 1er juin, ça a tout retardé", s’agace Robert Nardelli.