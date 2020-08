Plusieurs personnes sont soupçonnées d'avoir violé et torturé trois enfants de leur propre famille

Un Cannois, originaire de Carqueiranne dans le Var, a-t-il commis ou non les atrocités dont il est soupçonné? Certes présumés, l’énoncé des faits qui lui sont reprochés glace le sang.

Le 4 décembre dernier, Serge, ce père divorcé de 44 ans, a été mis en examen par le juge Charlotte Gardé pour "viol incestueux sur mineur de moins de 15 ans" ainsi que "torture et acte de barbarie sur mineur de moins de quinze ans par un ascendant".

Dans la foulée, début janvier 2020, Mario, 80 ans, le grand-père paternel, domicilié lui dans le Var, est également mis en examen pour des faits similaires. Compte tenu de son état de santé, il est, lui, placé sous contrôle judiciaire strict.

Les victimes présumées? Ce sont les trois enfants et petits-enfants de Serge et Mario. Deux garçons et une fille qui ont entre 8 et 11 ans.

Leur père est incarcéré depuis neuf mois à la prison de Grasse. Mais l’enquête est loin d’être close. La fratrie affirme avoir été la proie de plusieurs membres de la famille à Cannes et dans la Var.

Elle évoque aussi des " hommes masqués" lors de leurs vacances dans un petit hameau de la région de Cuneo.

Plusieurs commissions rogatoires ont ainsi été délivrées, en France et en Italie.

Dans un souci de protection des mineurs, les noms des protagonistes de ce dossier ont été modifiés. Ce sont Antoine, 10 ans, Julien, 9 ans et Elisa, bientôt 8 ans qui, à l’automne 2019, se sont spontanément confiés à une éducatrice chargée d’une mesure d’assistance qui courait depuis un an.

Un an plus tôt en effet, Antoine, Julien et Elisa s’étaient plaints auprès de leur maman, Nadia, 37 ans, du comportement de leur père. Nul soupçon alors de sévices sexuels. Les trois enfants évoquent des fessées trop appuyées et très régulières à leur goût, bien qu’ils ne voient plus leur père qu’un week-end sur deux.

Elisa, la benjamine, reproche à son père de "l’obliger à prendre la douche avec lui et de la frotter trop fort". Et surtout, les trois parlent de brimades, notamment d’un jour où leur père les aurait abandonnés sur une aire d’autoroute entre Cannes et Toulon, les laissant seuls pendant une demi-heure pour les punir d’avoir chahuté à l’arrière de la voiture.

Nadia a refait sa vie. Se consacrant tout entier à son travail, Serge est célibataire. Bien que divorcé depuis 2015, le couple s’entend bien. "On en parle donc assez librement. Il me dit alors que tout cela est très exagéré. Que fessées il y a sans doute eues, mais qu’il va s’amender. Il me jure aussi qu’il laissera désormais la petite se doucher toute seule. Je me dis que les petits vivent peut-être mal le contraste entre mon éducation et celle plus stricte de Serge. Je fais certes un signalement, mais à ce moment-là j’ai toute confiance en lui", raconte Nadia