Plusieurs membres du personnel contaminés par le coronavirus, un restaurant de la Croisette ferme ses portes

"On a eu l'un de nos employés testé positif au Covid. J'ai préféré fermer le restaurant : la santé de nos clients et de notre équipe avant tout !"



Désinfection des lieux, test et confinement des 69 personnels à domicile et fermeture de l'établissement. "D'autres personnels ont été testés positifs. Pas beaucoup c'est vrai. Mais suffisamment pour décider de rester fermés."

Une deuxième phase de tests est prévue dans les jours qui viennent. Si tout se passe bien, le Vésuvio espère rouvrir le vendredi 28 août.