Plusieurs clients commandent une Playstation 5 à Monaco et ne l'ont jamais reçu, une enquête en cours

Rarement une console aura autant déchaîné les foules. Aussitôt sortie le 19 novembre dernier, la PlayStation 5 de Sony s’est rapidement retrouvée en rupture de stock mondiale.

Mais l’attente criante des férus de jeux vidéo a, visiblement, aussi aiguisé l’appétit de certaines âmes malintentionnées : revente de la console à des prix exorbitants sur la Toile, arnaques, voire des vols de la part de livreurs acheminant le colis vers les grandes enseignes de marque.

C’est, semble-t-il, ce dernier scénario auquel ont été confrontés Hugo, Filippo, Julien et Peter, à Monaco. Explications.

Preuves écrites

Ces résidents monégasques et cap-d’aillois avaient précommandé en ligne la PS5, le 17 septembre dernier, sur le site de la Fnac. "J’ai fait ça à 1 h du matin pour anticiper la rupture de stock, se souvient Hugo, 20 ans et étudiant en médecine, qui a donc déboursé 499 euros pour acquérir le modèle avec lecteur Blu-ray Ultra HD 4k intégré. La veille, on m’appelle pour que je retire la console le 20 novembre à 14h à la Fnac de Monaco (la boutique était fermée le 19 novembre, jour de la Fête nationale)."

Problème : une fois sur place, on lui explique que sa console n’est pas arrivée. Idem pour les autres. Ils repartent bredouilles. Dépités. Rebelote le lendemain et les jours suivants.

En parallèle, Hugo mène sa propre enquête et accumule les traces et preuves écrites. "Le service clients de la Fnac m’assure alors que le suivi indique un colis livré à la Fnac de Monaco. Pareil pour FedEx (société qui se charge de l’expédition du colis, ndlr) qui me dit que le colis a bien été livré le 20 novembre à 12 h 20", poursuit Hugo. Pourtant, on l’a dit, pas de traces de sa console.

"Il semblerait qu’on ait eu un problème avec FedEx"

"À chaque fois qu’on venait, on avait une version différente, embraye son ami, Julien. Jusqu’à ce qu’un cadre, entouré d’un vigile tout de même, nous dise que nos PlayStation avaient été volées, mais qu’ils ne savaient pas par qui."

Sollicité ce jeudi, le groupe Fnac-Darty confirme que cinq clients n’ont jamais reçu leur PlayStation 5 à la Fnac de Monaco, mais n’use pas du mot "vol" pour définir cette fâcheuse mésaventure.

"On a une enquête qui est cours. Il semblerait qu’on ait eu un problème avec FedEx (nous n’avons pas réussi à joindre FedEx, ce jeudi). C’est indépendant de notre volonté, confirme Alexandra Rédin, porte-parole du groupe. Nous sommes à tous les niveaux mobilisés pour satisfaire le client : nous avons accéléré les démarches, si bien que les consoles arriveront d’ici lundi, et nous avons également proposé des gestes commerciaux pour nous excuser de la gêne occasionnée."

Un bon d’achat de 50 euros et, peut-être, des manettes. Suffisant pour faire passer la pilule ?