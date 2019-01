Plus de 85 ha brûlés, 253 pompiers mobilisés... 48 heures après, le violent incendie de Tourrettes-sur-Loup est totalement éteint

Avec plus de 85 hectares brûlés, l'incendie de Tourrettes-sur-Loup a été plus destructeur que la totalité des incendies de l'été 2018.

Pour preuve, le Service départemental d'incendie et de secours a traité 836 appels, 253 sapeurs-pompiers ont été engagés pendant plus de 48 heures, un hélicoptère bombardier d’eau et les unités de FORCE 06 sont venus en renfort...

Des moyens et des efforts qui ont payé puisque le feu a été déclaré éteint lundi en fin d'après-midi. Et surtout, cela a permis la préservation de nombreux hectares, la mise en sécurité d’une personne et d’un centre équestre.

"Sans l’action des hommes au sol et des moyens engagés nuit et jour, le bilan aurait été plus important", assure-t-on au SDIS.

Désormais, c'est à l'enquête de gendarmerie de déterminer l’origine de l’incendie.