"Piller une épave, c'est comme brûler une bibliothèque", la colère de l'archéologue Anne Joncheray après le pillage d'amphores au large de Cannes

Quel est votre sentiment après ce pillage?

Je le vis comme un cambriolage. Chaque amphore est un peu mon bébé. Je les dessine, les répertorie, en connais chaque détail, les montre au public. C’est une violation. C’est comme brûler une bibliothèque. C’est extrêmement choquant. Comment peut-on massacrer un pan de l’Histoire? L’amphore, c’est le trophée du plongeur à exposer dans son salon!? C’est une histoire d’ego…C’est le côté bestial de l’être humain. Je suis en colère.

Vous aviez découvert ce site en 2017. Comment?

Par hasard, lors d’une plongée. J’y suis retournée pour une opération archéologique de dix jours en 2019. J’ai remonté 22 objets, des amphores et un peu de vaisselle. Mais j’en ai laissé sur place. En 2020, j’ai redemandé une autorisation de fouille que je n’ai pas obtenue. En 2021, le DRASSM (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous marines) a repris l’opération et a constaté déjà des passages sur le site qui n’est qu’à 20mètres de profondeur. Même des apnéistes peuvent y aller. Pour moi, le pillage s’est étalé sur 2020 et 2021.

À votre avis, combien d’amphores ont été prélevées?

Difficile à dire. Plusieurs dizaines je pense. Ce caboteur du IIe siècle, et sans doute d’une dizaine de mètres, pouvait contenir entre 250 et 350 amphores remplies de vin de la côte tyrrhénienne. Il est de la même époque celui qui a coulé à Saint-Raphaël et contenait 250 amphores.

Quelle est l’estimation de ces amphores?

De 2 à 3.000 euros pièce.

Comment retrouver les auteurs des pillages?

Je pense qu’on pourra retrouver ces objets facilement. Mais le mal est fait. Car un ramassage n’est pas une fouille. On a perdu des dizaines d’indices qui pouvaient éclairer sur l’histoire du bateau, les conditions de son naufrage… Les auteurs encourent une forte amende. Mais leurs méfaits n’ont pas de prix.

Des précédents de pillages?

En 2015, à Palavas-les- Flots, 18.000 piastres d’argent avaient été dérobées sur l’épave de la Jeanne-Elisabeth au fond depuis 1755. Son auteur avait écopé de quatre ans de prison dont deux avec sursis, plus d’1M€ à l’État pour les dégâts sur l’épave.

Un message aux pilleurs?

Prenez conscience du mal que vous faites à l’Histoire pour des fins personnels!