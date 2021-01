PHOTOS. Une fête sauvage réunit 2.500 personnes pour le réveillon du Nouvel an près de Rennes

Devant le lieu de rassemblement vendredi en fin de matinée, des véhicules immatriculés de toute la France étaient garés et de très nombreux fêtards étaient encore présents, bien souvent sans masque alors que la musique techno continuait à rugir, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un hélicoptère volait au-dessus de la zone mais aucun gendarme n'était visible à proximité des hangars où se déroulait la fête, au lieu-dit Courbouton.

"Spectaculaire" et "un peu choquant"

Les gendarmes ont tenté jeudi soir "d'empêcher cette installation et ont fait face à la violente hostilité de nombreux teufeurs", explique la préfecture d'Ille-et-Vilaine dans un communiqué.

Los de ces affrontements "un véhicule de la gendarmerie a été incendié, trois autres dégradés et les militaires ont essuyé des jets de bouteilles et de pierres, occasionnant des blessures légères", précise-t-on de même source.

Isabelle, une riveraine âgée d'une soixantaine d'années qui habite dans les quelques maisons à proximité des hangars, "désaffectés depuis quelques mois", explique que l'arrivée des fêtards jeudi soir a été "spectaculaire" mais "c'est un peu choquant".

En pleine épidémie de Covid-19, "on essaye de faire ce qu'il faut et quand on voit ce qu'il y a en face... il est où le respect?", interroge-t-elle.