PHOTOS. Qui sont les futurs policiers de Monaco?

Chaque année, un avis de recrutement du personnel dit "actif" (fonctionnaires en tenue et en civil) paraît au Journal Officiel de Monaco. Au cours du 1er semestre, la Division de l’Administration et de la Formation organise un concours à destination des candidats élèves-agents et élèves-lieutenants de police.

Les candidats sont soumis à des épreuves sportives, écrites et orales, avant de se présenter devant un grand jury. "A ce stade, on privilégie les profils stables, qui aiment travailler en groupe, ont le goût du service public, et sont non réfractaires à la discipline et à la hiérarchie", notent Richard Marangoni et Régis Bastide. "Ce sont des qualités intangibles, comme l’intégrité."

Les candidats doivent avoir entre 21 et 30 ans et répondre à des caractéristiques de taille et de poids [exemple : 1,65 m minimum pour une candidate élève-agent]. Quant à l’indice de masse corporelle, il doit osciller entre 18 et 28.

Lors de la visite médicale d’admission, l’acuité visuelle doit être au moins égale à 15/10e pour les deux yeux, sans être inférieure à 7/10e par œil. Certains troubles de la vision, notamment d’identification des couleurs, sont rédhibitoires.

Cette année, quelques candidats n’ont ainsi pas hésité à passer sur le billard pour corriger leur vue.

Les facultés auditives sont vérifiées, de même que le carnet de vaccination et l’absence de pathologies incompatibles avec les missions de police, à commencer par le maintien de la station debout.

Enfin, les candidats doivent être titulaires du permis B (véhicule léger) et libres de tout contrat et de toute obligation militaire au moment de l’engagement.

Le niveau Licence (Bac + 3) est exigé pour les élèves lieutenant de police, le Bac pour les élèves-agents. "Dans les faits, les officiers rentrent tous avec un Master II aujourd’hui", précise la direction de la Sûreté.

La priorité à l’emploi s’applique aux candidats de nationalité monégasque (un seul cette année).

Les candidats retenus suivent un stage de formation initiale de deux ans sanctionné, au bout d’un an, par un concours interne visant à les nommer en qualité de stagiaire. Au terme de la deuxième année de formation, ils sont titularisés dans leurs fonctions, après voir satisfait à un ultime examen.

Confidences D’ÉLèveS loin de leurs profs

À l’école de la polyvalence, du discernement et de la bonne tenue, on se serre les coudes à tous les étages confirme Régis Bastide : "Pour être sûr qu’il n’y a pas de décrochage, il y a deux check-points. À Noël et après le premier stage d’observation en février, où on fait une sorte d’évaluation des compétences pour, au besoin, mettre en place un accompagnement plus poussé pour ceux qui sont en difficulté. L’objectif étant de les amener au bout."