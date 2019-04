PHOTOS - Énorme glissement de terrain sur la Moyenne Corniche, la route totalement coupée au niveau de Cap-d'Ail

La RM6007 sera fermée dans les deux sens de circulation, ce jeudi, en raison d'un éboulement qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le territoire de Cap-d'Ail.

En conséquence, la route est fermée à la circulation au niveau du giratoire de l'hôpital, à l'entrée Ouest de Monaco. Et ce, pour une durée indéterminée.

Les automobilistes en provenance de Nice et en direction de Beausoleil et l'Est du département n'ont donc d'autres de choix que de rentrer dans Monaco, où la circulation est déjà particulièrement dense et ralentie ces derniers jours pour cause de travaux.

Les automobilistes en provenance de l'Est du département et en direction de Nice sont, eux, contraints de bifurquer vers Monaco au niveau de l'embranchement entre la RM6007 et l'avenue Hector-Otto, juste avant la résidence Les Jardins de Monaco.

>>LIRE AUSSI. Circulation alternée jusqu'à nouvel ordre, dès la semaine prochaine sur la Moyenne Corniche

Plusieurs centaines de m3 de terre et de roche se sont retrouvées sur la route.

Un convoi exceptionnel qui passait par là a été touché à l'arrière. Pour l'heure, le véhicule est toujours immobilisé sous le tunnel qui jouxte le mur effondré.

Aucune victime n'est à déplorer, cependant 21 personnes (16 résidents des Jardins de Monaco et 5 d'une location de vacances), ont été évacuées.

>>LIRE AUSSI. La Moyenne Corniche finalement rouverte à la circulation ce vendredi après-midi au niveau de Cap-d'Ail

Des expertises géologiques en cours

C'est une patrouille de gendarmerie de la brigade de Menton qui est tombée sur l'éboulement, alors que ce dernier venait de se produire.

Sept hommes du commandant Tasset étaient sur place toute la nuit et le sont encore ce jeudi matin matin pour assurer la sécurité des lieux.

Des expertises géologiques doivent maintenant être réalisées, notamment pour s'assurer que les habitations attenantes et en aval du sinistre ne sont pas menacées.

C'est seulement après ces expertises que la phase de déblaiement pourra débuter.

Cette portion de la Moyenne Corniche, qui contourne Monaco, devrait être fermée pendant de longues semaines le temps que les services de la Métropole Nice Côte d'Azur ne rebâtissent le mur de soutènement.

les Déviations

mises en place

- pour les véhicules légers : déviation locale

- pour les PL de PTAC > 19t: déviation par RD 53 (Mont des Mules) RD 2564 (Grande Corniche) et RD 37 (route de La Turbie)

- pour les PL de PTAC < 19t: pas de déviation possible