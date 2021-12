Panique à Marseille: elle descend de sa voiture et se met à prier en plein milieu de la route

La scène a suscité un vent de panique dans le quartier de la Gineste, à Marseille, ce mercredi 22 décembre.

La raison: le comportement inquiétant d'une automobiliste de 35 ans, rapporte La Provence.

Alors qu'elle circulait à bord d'une Nissan, cette dernière a subitement immobilisé sa voiture au milieu de la route, en est descendue et s'est mise à prier à même la chaussée, selon une source policière citée par nos confrères.

Rabrouée par d'autres usagers de la route contraints de s'arrêter, la jeune femme a alors "regagné son véhicule et a fait des manœuvres et des embardées dangereuses. Des témoins l'ont décrite avec un Coran à la main et elle aurait crié Allahu Akbar à l'arrivée des policiers", selon cette même source.

Elle a pu être appréhendée sans difficulté et rien de dangereux n'a été trouvé sur elle ou dans son véhicule.

Cité par La Provence, le parquet de Marseille, qui a demandé une expertise psychiatrique, précise que la jeune femme "n'a fait aucun dégât, n'a pas percuté de voiture (...) et personne n'a été blessé". Elle ne serait pas connue des services antiterroristes, qui d'ailleurs n'étaient pas saisis de l'affaire mercredi soir.

La piste d'une déséquilibrée semble privilégiée, conclut La Provence.