Opération anti-stupéfiants à Nice, une cinquantaine de contrôles effectués

Cinq équipages de police nationale et 3 équipages de la police municipale ont été mobilisés, ce samedi, sur réquisition du procureur de la République de Nice, pour une opération de lutte contre les stupéfiants sur au 151 "point de deal répertorié" puis au 222 route du Turin à Nice.

La préfecture indique qu’ "une cinquantaine de contrôles d’individus ont été réalisés et les halls d’immeuble ont été fouillés".

"Le mobilier des guetteurs et dealers à l’extérieur enlevé"

Elle précise également que "les policiers ont pu échanger avec les habitants sur la situation et le mobilier des guetteurs et dealers qui était à l’extérieur (chaises, tables…) a été enlevé". Les services de nettoyage de la ville de Nice étaient également présents.

Cette opération intervient deux jours après le message d’Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et président des Républicains, qui publiait jeudi 17 août sur X (ex-Twitter): "J’appelle à une réaction du préfet et du maire de Nice pour mettre fin immédiatement à cette situation que je dénonce depuis des semaines (...). Les habitants sont pris en otage par les trafiquants qui les menacent de mort et leur font vivre l’enfer! Gérald Darmanin, vous ne pouvez cautionner l’abandon de ce quartier!"

De son côté, dans un long communiqué, le préfet souligne notamment "qu’en aucun cas les services de l’État et les forces de l’ordre ne sont passifs face à cette situation: ils œuvrent au quotidien pour mettre fin au fléau du trafic de drogue qui gangrène cette cité et nuit à la vie de ses habitants."