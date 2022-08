On vous raconte le triple meurtre de l'Estéron, qui avait fait grand bruit en mars 1999

Connaîtra-t-on un jour les circonstances exactes du massacre de l'Estéron? Michel Pinneteau, le fromager de Juan-les-Pins, a finalement acquitté en appel. Il était suspecté de l'assassinat de deux hommes et d'une femme, retrouvés étêtés, découpés et éviscérés en mars 1999, dans le massif de l'Estéron. Connaîtra-t-on, un jour, le fin mot de l'histoire?

En appel à Aix-en-Provence après deux procès à Nice, le premier ayant été ajourné en raison de nouvelles révélations, ses avocats, le ténor niçois Michel Cardix et son confrère lillois Eric Dupont-Moretti, ont convaincu les jurés que Pinneteau, 1,60 mètres et 56 kg tout mouillé, n'a pas pu découper seul les trois victimes venues dîner chez lui à Antibes, dont l'un était un colosse de 110 kg.

L'argent a été placé, dès les jours suivant le triple assassinat, sur des comptes bancaires à l'étranger, par le couple qui avait ensuite souscrit une assurance-vie d'un million de francs. Ce dernier avait en outre "blanchi" 300.000 francs via une banque hollandaise, acheté de nombreux bons au porteur et placé 600.000 francs en devises dans un coffre. Cet argent a été saisi après le procès.

Et ce n'était pas un vol anodin. Il s'agit d'une glacière contenant une fortune, appartenant à l'une des victimes. Une somme, dont le montant exact est inconnu, qui s'élèverait au minimum à plusieurs centaines de milliers de francs et, au maximum, à plusieurs millions de francs.

Un dernier repas entre copains de longue date qui s'est transformé en dîner d'adieu. Cette affaire, qui a donné une notoriété inattendue au petit village de Toudon dans la vallée de l'Estéron, a démarré par l'aussi étrange que macabre découverte effectuée le 18 mars 1999 par le cantonnier Martin, en contrebas du CD 117: des sacs poubelles contenant les restes de trois corps soigneusement décapités, démembrés et éviscérés. Sans tête, ni bras, ni pieds.

"Un travail soigné et propre fait à l'aide d'une scie, d'une hache et d'un couteau et avec une même agilité pour chaque corps, qui laisse penser à l'œuvre d'une seule et même personne", dira aux assises l'un des enquêteurs.

L'affaire fait grand bruit et alimente bien des versions. De la mort de "mules" éventrées pour leur voler la drogue qu'elles convoient au sacrifice rituel de membres d'une secte en passant par un carnage symbolique imputé à des mafieux, tout y passe.

Des victimes corses, napolitaines et marseillaises

Au final, ce n'est qu'une histoire crapuleuse entre voyous. Les victimes ne seront identifiées que très difficilement. Cela ne s'était pas su à l'époque mais, selon nos informations, une écoute téléphonique pratiquée dans l'enquête sur la mort du préfet Erignac va donner un coup de pouce à l'enquête.

Les Renseignements généraux "filent" un discret tuyau aux gendarmes azuréens. Au détour d'une conversation, un Corse indique que l'une des victimes de l'Estéron pourrait être Jean-Pierre Calligaris, 43 ans, un portier de boîte de nuit corse en cavale, fiché pour des affaires de stupéfiants, et proche d'un parrain parisien, Michel Lepage.

Francis Ben Mokhtar, 50 ans, un Marseillais ancien trafiquant international de drogue, proche du grand banditisme et son amie Thérésa Conte, une Napolitaine de 52 ans sont à leur tour identifiés.