On vous explique comment les sapeurs pompiers de Monaco utilisent les dernières technologies

Dans le ciel du quartier de Fontvieille, un bourdonnement se fait entendre. Un drone survole la caserne de pompiers où un incendie (factice !) est simulé pour la venue du ministre singapourien. En base arrière, sur le mur d’écrans du Centre de gestion des événements et de conduite des opérations de secours, à la caserne de la Condamine, les images sont déployées en temps réel.

On y voit de la fumée qui s’échappe d’une ouverture dans le toit et de (fausses) flammes qui vacillent sur un balcon. Si le corps des sapeurs-pompiers utilise des drones depuis plusieurs années, il s’est doté depuis peu de deux engins dernier cri. "Ils ont plus de portée, plus d’autonomie, des caméras plus technologiques et sont plus maniables", liste le commandant Maxime Yvrard, officier du bureau opérations, transmissions et planification.

Adapter les moyens

Dans le jargon, on les surnomme "Drac". Quatre lettres pour Drone de reconnaissance et d’appui au commandement. "Ils n’exécutent pas d’actions physiques. Ils sont déployés pour voir plus rapidement, à des altitudes ou positions que l’homme ne peut pas atteindre. Cela permet d’adapter la réponse et d’engager plus de moyens sur une intervention."