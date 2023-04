"On va tout faire pour éviter les dérives à la marseillaise", promet le préfet à propos du trafic de drogue qui gangrène le quartier des Moulins à Nice

Après l’émotion suscitée par la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo sur laquelle apparaissent plusieurs hommes encagoulés et armés de ce qui semble être une kalachnikov et un pistolet automatique sur fond de trafic de drogue, le préfet de Alpes-Maritimes a tenu à rassurer la population.

"Je comprends l’inquiétude des habitants qui se disent que fait la police, a indiqué Bernard Gonzalez lors d’une conférence de presse. Les trafiquants rendent la vie des habitants impossible et font régner un climat de peur car ils n’ont pas envie d’être sur la trajectoire d’une balle perdue".

"Une véritable guerre qu’on mène jour et nuit"

"La lutte contre les trafics de drogue est une priorité gouvernementale. C’est un vrai fléau. Une véritable guerre qu’on mène jour et nuit, a martelé le préfet. L’Etat est présent, nous n’avons abandonné le territoire. On ne lâche rien. Ce n’est pas une zone de non droit. On n’attend pas que le sang ait coulé pour œuvrer. On va tout faire pour éviter les dérives à la marseillaise" a-t-il ajouté en faisant référence aux trois hommes abattus dans la nuit de dimanche à lundi à Marseille, dans le cadre d’un règlement de compte sur fond de trafic de drogue.

"Le dernier règlement de compte dans le cadre du trafic de drogue dans le département remonte au 24 décembre 2021, c’était à Las Planas", a tenu à relativiser le directeur de cabinet du préfet Benoît Huber.

Le jour même de la diffusion des images, le 24 mars, trois hommes ont été interpellés. Six autres l’ont été les jours suivants. Quatre armes ont été saisies ainsi qu’une importante quantité de résine de cannabis, d’herbe et de cocaïne.

"Les opérations de sécurisation se multiplient dans ce quartier. Et au-delà du visible, il y a le travail mené en souterrain par les policiers qui filochent, écoutent. Vous le verrez ces prochains jours. On travaille pour toucher la tête, ceux qui importent et ceux qui organisent les circuits de blanchiment complexes" a poursuivi le représentant de l’Etat évoquant une "guerre des territoires" entre trafiquants.

Profusion d’armes, migrants recrutés

Depuis quelques années, le trafic de drogue prend de nouvelles formes.

Les étrangers en situation irrégulière deviennent la main-d’œuvre - bon marché - des trafiquants. Ils sont logés et rémunérés, mais coûtent moins chers, et réduisent les risques d’être dénoncés puisque les têtes de réseau n’ont plus à recruter les adolescents parmi les familles du quartier.

"On trouve aussi plus d’armes, factices ou non, a ajouté Frédéric Pizzini, directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes. Même le petit trafiquant est armé aujourd’hui, ce qui montre qu’il a besoin de se défendre".

Les services de police font de plus en plus intervenir un chien spécialisé dans la recherche d’armes et d’explosif.

"Dans les opérations de contrôle dans les cages d’escalier, ils sont capables de détecter la présence d’une arme derrière une porte" a ajouté Frédéric Pizzini.