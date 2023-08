"On n'en peut plus, on n'a plus de force": la campagne de prévention choc de la préfecture maritime de la Méditerranée

"On a un kayak qui est en train de prendre l'eau, il est en train de couleur", "un bateau bleu, j'ai un copain qui a sauté à l'eau", "dites moi où ils en sont, je me sens vraiment pas bien", "on n'a plus de force, on n'a plus rien là".

Pour sa dernière campagne de communication et de prévention, la préfecture maritime de la Méditerranée et le Cross Med ont décidé de miser sur un credo: "le poids des mots vaut parfois plus qu'une image".

Résultat, des communications audios brutes et enregistrées aussi bien à Cannes que dans le Var de la part de baigneurs ou plaisanciers en détresse.

"En 2022, près de 50 personnes ont perdu la vie en mer Méditerranée"

Pendant plus d'une minute, ces messages se succèdent jusqu'à qu'on entende des agents du CrossMed. Et puis ce message, lapidaire. "Inexpérience, inconscience, impréparation. En 2022, près de 50 personnes ont perdu la vie en mer Méditerranée. Se préparer, s'équiper et savoir alerter sauve des vies".

Un message qui s'accompagne d'un numéro à composer: le 196 ou le canal 16 de la VHF.