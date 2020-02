On en sait plus sur l'impressionnant incendie qui a ravagé de nombreux chalets de luxe à Auron

"On ne réalise pas encore", se désole Luc Moulinas, promoteur de l'ensemble immobilier, en se tenant le visage entre les mains. "C'est mon chalet qui a brûlé aussi, souffle-t-il, entouré de ses proches avec qui il passait un moment en famille. On ne pouvait pas sortir par la porte car tout était enflammé dehors. On est sorti par les chambres du bas. Je viens de réaliser que si je n'avais pas eu le réflexe d'ouvrir les volets électriques avant que ça disjoncte on aurait grillé."

62 pompiers déployés et pas de victime

Sur place depuis 6 heures du matin, les pompiers sont à pied d'oeuvre. Ceux d'Auron et Saint-Etienne-de-Tinée d'abord puis des centres d'incendie et de secours de la vallée, de Valberg, de Carros et de Magnan.

Soixante-deux pompiers au total et quinze engins dont la grande échelle. "Le feu est circonscrit à ce bâtiment", intervient le capitaine des pompiers, Fabian Ferradou, peu après 9 heures, en montrant ses hommes qui viennent de pénétrer dans le chalet le plus loin du sinistre tandis que trois lances à incendie arrosent la toiture.

"Ça va durer toute la journée, reprend-il avant de revenir sur le déroulé de l'intervention. Nous avons été appelés pour un feu de bâtiment, d'un chalet à plusieurs étages, qui était généralisé. On ne pouvait pas éteindre de l'intérieur. Le feu s'est propagé d'une toiture à l'autre. On a limité la propagation par l'extérieur. Les gens avaient évacué. A priori, il n'y a pas de victime."

"Renaître de ses cendres"

Aucun résident n'a dû être relogé par la municipalité de Saint-Etienne-de-Tinée. "On est profondément désolée, très attristée mais il n'y a pas de victime et c'est le plus important, a confié, sur place, la maire, Colette Fabron, accompagnée de certains membres de son équipe. On pense au promoteur qui avait mis tout son cœur dans ce projet." "Le Pilon, c'est un phœnix, a lancé ce dernier. Il va encore renaître de ses cendres."