On en sait plus sur l’attaque à main armée au domicile du footballeur de l’OGC Nice Mario Lemina

Trois malfaiteurs encagoulés et armés ont fait irruption au domicile du footballeur de l’OGC Nice Mario Lemina, dimanche, dans une villa située sur les collines niçoises, à l’ouest de la ville, non loin du stade. Profitant de l’absence du joueur, retenu en Afrique par la sélection gabonaise, les individus ont surpris les quatre femmes présentes au domicile du joueur, notamment sa femme et sa mère. Deux enfants en bas âge étaient également présents au moment du home-jacking.

Après avoir ligoté et bâillonné les occupantes, minutieusement fouillées les lieux, les malfaiteurs sont repartis avec un important butin: environ 150.000 de bijoux, de la maroquinerie de luxe, du matériel high-tech… Un, voire deux complices, les attentaient à l’extérieur de la propriété. L’équipe a pris la fuite en voiture.

Les victimes, indemnes physiquement mais très choquées, ont déposé plainte et le parquet de Nice a confié l’enquête aux spécialistes de la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire. Des techniciens d’investigation criminelle ont passé une grande partie de la nuit à chercher sur place des indices.

Des précédents à Paris

Ce genre de vol à main armée au domicile de stars du football avait, pour l’instant, épargné les joueurs du Gym au contraire de ceux du Paris Saint-Germain ou de Marseille. Cibles faciles, arborant parfois des signes extérieurs de richesse, les footballeurs attirent depuis quelques années les malfaiteurs. Icardi et Marquinhos, stars du PSG ont été victimes de cambrioleurs pendant des matchs en janvier dernier. Di Maria, Choupo-Moting, Thiago Silva l’avaient été avant eux, avec parfois certains de leurs proches blessés.

Dans les Alpes-Maritimes, des joueurs avaient déjà été victimes de cambriolages mais jamais d’attaques à main armée. Plusieurs équipes de "saucissonneurs", notamment originaires de Vallauris, avaient été mises hors d’état de nuire ces derniers mois. Le phénomène du home-jacking, ces vols particulièrement traumatisants pour les victimes, avait eu tendance à ralentir ces derniers mois. Une trêve de courte durée.

Mario Lemina, joueur franco-gabonais, est un globe-trotter qui a joué à Lorient, Marseille, Turin, Southampton, Istanbul, Fulham, avant d’être recruté cet été par le club de Nice.

Il vit avec Fanny, un mannequin belge très présente sur les réseaux sociaux.

Les malfaiteurs ont-ils ciblé particulièrement le footballeur? Difficile à dire pour l’instant. La direction du club n’a pas précisé si la sécurité avait été renforcée autour des joueurs.