"On a tous été éclaboussés de sang": le récit glaçant de la tante de l'enfant blessé après avoir été happé par un manège à la foire du Trône à Paris

Le 30 avril, tout a basculé pour ce petit garçon de 4 ans, alors qu'il se rend à la foire du Trône pour faire quelques manèges en compagnie de sa tante.

Ce jour-là, ils décident de tester le manège "Crazy Fabrick", une des attractions phare de cette fête foraine implantée une fois par an en lisière du bois de Vincennes à Paris.

C'est alors qu'un véritable drame s'est produit sous les yeux de la tante du petit garçon. "On va dans le manège, on fait le parcours, c'est rigolo. Il y a des boudins à passer, ça fait des "pschitts"". À cet instant, tout se passe encore bien, comme l'explique la tante au micro de nos confrères de BFMTV.

Arrive le moment où l'enfant chute accidentellement sur un des tapis roulant du parcours et est immédiatement happé par le mécanisme du manège.

S'en suit une scène effroyable, décrite par la tante de la jeune victime: "Il est entraîné au bout du tapis, et c'est instantané: il est avalé par la machine, et il hurle, il crie. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose de très grave", raconte-t-elle.

Selon nos confrères de BFM, la jeune victime est très traumatisée, psychologiquement et est loin d'être totalement sortie d'affaire.

En effet, un doigt, ainsi que ses artères, ont été sectionnés, tandis que le manège continuait à fonctionner malgré la chute de l'enfant. À ce jour, le petit garçon risque toujours l'amputation.

"Personne ne vient nous secourir"

Face aux cries de l'enfant, s'en suit un moment de flottement de plusieurs secondes racontés par sa tante. "Le personnel du manège qui était là, reste en état de choc, personne ne bouge. Je crie "appelez les pompiers", on est tous éclaboussé de sang, le petit crie", raconte-t-elle.

Un récit glaçant et un moment d'angoisse. C'est finalement un pompier en civil, présent sur la foire, qui porte les premiers secours à l'enfant.

Ce n'est que 50 minutes plus tard que le petit sera emmené à l'hôpital par un équipage de la protection civile, où il subit une auto-transplantation pour permettre la conservation de son doigt.

Choquée par l'événement, la famille de l'enfant, qui a porté plainte pour blessures involontaires, déplore le manque de considération des propriétaires du manège, mais aussi des autorités dans ce dossier.

"Personne ne vient nous secourir, c’est grave. On est à la Foire du Trône, à Paris, personne ne vient nous secourir. Plus de son ni d’image de la mairie de Paris, de la Foire du Trône ni des forains", déplore encore la tante.

Selon les organisateurs de l'événement, contactés par nos confrères, la commission de sécurité était passée quelques jours avant le début de l'évènement et rien n'avait été relevé sur ce manège, qui répond aux normes européennes.

L'enquête a été confiée au commissariat du 12e arrondissement de Paris.