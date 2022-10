"On a le droit de tuer pour 5.000€?": le combat des parents de Noé, le jeune Antibois victime d’un chauffard ivre, drogué et libéré sous caution

Marceline et Yvon Guez se remémorent le 23 juin 2022. Ce jour-là, ils sont allés chercher leur fille Eden, âgée de 14 ans, à Avignon où elle est en danse-études. Ils ont passé une belle soirée. À quatre, avec Noé, leur fils de presque 17 ans. Noé venait d’intégrer l’équipe de France de tir sportif, "avec une chance d’aller aux JO", souffle Marceline. En septembre, il devait rentrer en terminale au lycée Audiberti à Antibes.

Un coup de fil et tout a basculé

Et puis, ses parents se souviennent de ce coup de fil qui a brisé leur vie, le lendemain de leur dernière soirée à quatre, dans la nuit du 24 au 25 juin. C’est Marceline qui décroche. Yvon est parti à Paris. "On me dit que Noé vient d’avoir un grave accident de voiture. Tout a basculé en un instant, on est comme sur une autre planète", articule Marceline. Qui ajoute: "Ils m’ont dit: “Ne venez pas, allez directement à l’hôpital." Je suis partie à Pasteur avec ma fille ».

Elle prévient son époux. "Moi, je n’ai pas pensé que c’était aussi grave", esquisse Yvon. "J’ai essayé de prendre un avion le plus vite possible. J’ai éteint mon téléphone, parce que je ne voulais pas y croire", poursuit le papa de Noé.

"J’ai accompagné mon fils jusqu’à la mort"

"Quand on est arrivées à Pasteur avec Eden, l’interne nous a pris à part dans un bureau. Il nous a dit qu’il n’y avait plus rien à faire", confie Marceline d’une voix douce. "Cette image me hante et me hantera toujours"… Leur fils respire toujours, mais le choc au cerveau a été si violent, qu’il n’y a plus aucun espoir. "Quand je suis arrivé à l’hôpital, j’ai tenu la tête de mon fils pendant des heures en lui demandant de revenir! Et puis, j’ai dû accompagner mon fils jusqu’à la mort…", pleure Yvon.

Quelques heures auparavant, Noé a croisé la route d’un chauffard, route de Grasse. L’homme, âgé de 43 ans, était ivre et roulait à vive allure, selon les premiers éléments de l’enquête. Il a percuté l’arrière de la voiture sans permis de Noé. Les analyses toxicologiques révéleront des traces de cocaïne et d’ecstasy dans le sang.

"On ne comprend pas la justice"

Placé en détention provisoire le 27 juin, le chauffard a été libéré sous contrôle judiciaire le 5 septembre. Double peine pour ses parents: "On est révoltés, la justice a libéré celui qui a tué notre fils sans aucun élément, la commission rogatoire n’est pas encore rentrée. Sans nous avoir entendus; nous l’avions demandé en juillet. On ne sera reçus que lundi. Libéré contre les réquisitions du parquet. Il était récidiviste."

Marceline et Yvon se révoltent: "On ne comprend pas la justice! On nous a répondu qu’il cochait toutes les cases: un travail, un toit et il a donné 5.000 euros de caution. Ça veut dire qu’on a le droit de tuer pour 5.000 euros?"

Alors, ils se sont donné une mission, "guidés par Noé", articule son père. "Il faut que la loi change. Le meurtrier de notre fils avait bu, s’était drogué. Et il a choisi de prendre le volant. C’est un acte volontaire. C’est un homicide volontaire", prônent ces parents endeuillés. Dimanche, ils organisent une marche en mémoire de Noé. "C’était un gamin extraordinaire, prévenant, gentil, travailleur. Tout le monde l’aimait", sourit Marceline en faisant défiler des photos sur son téléphone. Une marche surtout pour faire "changer les lois sur les violences routières" (1).

À la douleur s’ajoute "un immense sentiment d’injustice"

L’avocat de la famille Guez, Me Philippe Soussi précise : "Mon propos n’est pas de commenter une décision de justice, en l’occurrence une décision de mise en liberté. Je dis simplement avec beaucoup de gravité que je comprends ce que peuvent éprouver les parents du jeune Noé. À la mort de leur enfant est venu s’ajouter un immense sentiment d’injustice, une incompréhension absolue, un désarroi très profond. Comment pourrait-il en être autrement?" Et d’asséner: "Je crois que la justice gagnerait à toujours prendre la mesure de ces drames trop nombreux chaque année et qui plongent tant de familles dans le malheur, du simple fait de croiser la route d’un individu ivre et drogué."

1. Le rendez-vous est donné par la famille de Noé à 10 heures au Creps à Antibes. La marche longera ensuite le port pour se terminer sur la plage de la Gravette.