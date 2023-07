"On a entendu un bruit énorme, comme une explosion": des témoins de l'accident de bus ce dimanche à Cannes racontent

"On a entendu un bruit énorme, comme une explosion tellement le bruit était violent. Il y avait des gens blessés par terre, pris en charge par les pompiers. Le bus partait de la mairie à contre-sens et roulait très fort", explique un quinquagénaire.

"J'ai entendu un bruit énorme et j'ai vu tout le monde courir. Ma belle-sœur devait prendre le bus et a finalement pris un verre de plus avec moi, ça lui a probablement sauvé la vie", raconte une Cannoise.

"On a vu un affolement général"

"On a vu un autobus arriver à grande vitesse à contre-sens, il n'avait rien à faire là, sur le moment on a ressenti comme une détonation. On a vu un affolement général, heureusement qu'il n'y avait pas de piéton qui traversait à ce moment-là, sinon ça aurait été la catastrophe!", livre une tenancière de stand du marché nocturne qui était en train de s’installer au moment de la collision.

"Ils se sont bien frottés, j'étais assis au Mc Do et j'ai entendu un gros craquement, il y a eu un gros boum et ça sentait le gaz. Le bus a dévié et a traversé le parking des deux-roues en écrasant tout sur son passage", relate un jeune Cannois.

Un couple de trentenaires témoigne à son tour: "On était posés sur la terrasse en train de manger, on a vu arriver le bus numéro 10 à au moins 70 kilomètres/h, ça a fait un bruit de fou. Panique générale, les gens se sont tous levés et sont partis en courant. Mon scooter est passé sous les roues du bus! J'étais choquée, je ne faisais que pleurer, j'avais peur. On se disait heureusement qu'on n'était pas en train de reprendre notre scooter à ce moment-là. Le fait d'être en terrasse nous a sauvé la vie, heureusement qu'on n'était pas en train de partir ou d'arriver!"