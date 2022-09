OGC Nice-Cologne: le bilan s'alourdit, la préfecture annonce finalement 32 blessés dans les violents affrontements

Parmi elles, un supporter venu de la tribune du FC Cologne a été hospitalisé en "urgence absolue" après une chute de plus de 5 mètres entre deux niveaux des tribunes. Son pronostic vital n'était plus engagé, selon le dernier point de la préfecture. Il s'agit d'un supporter ultra du PSG, venu de Paris pour renforcer les rangs allemands.

Au total, 32 personnes ont été blessées, dont deux policiers et un stadier, et quatre hospitalisées, selon un dernier bilan de la préfecture vers 22h30.

Une heure avant le coup d'envoi du match de cette 1ère journée de la plus petite des trois Coupes d'Europe de football, plusieurs centaines de supporteurs cagoulés aux couleurs du club de Cologne, sur les plus de 8.000 présents dans la tribune Ray, ont envahi la tribune présidentielle, ou tribune Ségurane, pour aller en découdre avec les supporteurs niçois, installés eux en tribune populaire sud.

Si les services de sécurité du stade ont été complètement dépassés, c'est qu'ils ne s'attendaient sans doute pas à une telle marée rouge en ville puis au stade. Plus de 10.000 supporters de Cologne ont fait le déplacement à Nice. Et certains se sont rendus au stade sans ticket. Ils ont réussi à pénétrer dans l'enceinte sans que l'on sache leur nombre.

Des dégradations en centre-ville

Plus tôt dans la journée, les nombreux supporters de Cologne avaient défilé dans le centre-ville de Nice, comme c'est de coutume lors des matchs de coupe d'Europe. Réunis en masse sur la place Masséna, certains d'entre-eux ont vandalisé la boutique officielle de l'OGC Nice et la statue Apollon.

Un comportement qui ne passe pas pour le maire de Nice. "Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporteurs de Cologne et le non-respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle", a tweeté le maire de Nice. Et d'ajouter: "Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne"