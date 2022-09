OGC Nice-Cologne: aucune interpellation à ce stade après les affrontements entre supporters, trois enquêtes ouvertes

"Il n'y a pas eu d'interpellation, mais des enquêtes seront diligentées avec notamment un travail d'analyse de la vidéo" pour identifier les supporters responsables, a indiqué vendredi le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme. Rien de surprenant à cela: les tribunes étant filmées, les fauteurs de trouble dans les stades sont généralement appréhendés a posteriori, une intervention de police lors des affrontements entre supporters risquant d'aggraver la situation.

Trois enquêtes distinctes ont été ouvertes Au total, trois enquêtes ont été ouvertes, précise le procureur de la République dans un communiqué de presse: la première pour "dégradations en réunion sur la boutique officielle du club de l'OGC Nice", la deuxième pour "violences en réunion aux abords du stade de l'Allianz Riviera" et la troisième pour "violences en réunion au sein de l'enceinte sportive, introductions et jets de fumigènes et dégradations en réunion commises à l'intérieur du stade de l'Allianz Riviera". "Ces enquêtes sont toutes confiées à la Sûreté départementale de Nice", précise le magistrat. Reste à identifier et à interpeller les supporters mis en cause. Pas simple sachant que les Allemands ont quitté la ville... 39 blessés dont 9 policiers Au total 39 personnes, dont neuf policiers et un stadier, ont été blessées jeudi soir, lors des violents affrontements entre supporters des deux clubs, dans les tribunes du stade niçois.

Ces affrontements ont entraîné le report du coup d'envoi du match de près d'une heure, de 18h45 à 19h40. Quatre supporters hospitalisés Parmi les quatre supporters hospitalisés se trouve notamment un supporter parisien "très alcoolise" infiltré parmi les fans du club allemand et victime d'une chute de 5 mètres entre deux niveaux des tribunes, avait révélé la préfecture des Alpes-Maritimes jeudi soir. Son pronostic vital n'est plus engagé, a-t-on confirmé vendredi matin de même source. "Ce sont les Allemands qui ont chargé", avait affirmé dès jeudi soir la préfecture.

De fait, une heure avant le coup d'envoi du match de cette 1re journée de Ligue Europa Conférence, la plus petite des trois Coupes d'Europe de football, ce sont plusieurs centaines de supporteurs cagoulés aux couleurs du club de Cologne, sur les plus de 8.000 présents dans la tribune Ray, qui ont envahi la tribune présidentielle, ou tribune Ségurane, pour aller en découdre avec les supporteurs niçois, installés eux en tribune populaire sud. Les supporteurs en sont venus aux mains, parfois armés de fauteuils ou de barres de fer arrachées dans le stade.

Selon la préfecture, 650 policiers et gendarmes avaient été déployés jeudi pour assurer la sécurité autour de ce match, ainsi que 600 stadiers au sein de l'Allianz Riviera. "Nous allons faire le point avec @Interieur_Gouv sur les faits et responsabilités derrière les graves incidents de ce soir à Nice et cette violence inacceptable que nos forces de l'ordre mobilisées autour du préfet et du maire mettent tout en oeuvre pour finir de juguler", avait twitté jeudi en fin de soirée la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

