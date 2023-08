"Nous nous sommes tues trop longtemps": des joueuses d'échecs dénoncent des violences sexistes et sexuelles

"Face à ces violences, nous nous sommes tues trop longtemps."

Quatorze des meilleures joueuses d'échecs françaises dénoncent les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent, dans une lettre ouverte publiée ce jeudi sur Instagram et X (anciennement Twitter) via des comptes créés pour l'occasion.

"Nous, joueuses d'échecs, entraîneuses, arbitres et dirigeantes avons subi des violences sexistes ou sexuelles, qu'elles soient verbales, écrites ou physiques, perpétrées par des joueurs d'échecs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants", écrivent-elles en préambule.

Elles sont "convaincues que ce harcèlement et ces agressions sont encore aujourd'hui l'une des principales raisons de l'arrêt du jeu d'échecs par des femmes et jeunes filles, notamment à l'adolescence".

14 des meilleures joueuses d'échecs françaises publient une lettre ouverte dénonçant les violences sexistes ou sexuelles qu'elles ont subies.



Pour signer la lettre, dm ou https://t.co/2na2o6FbJe pic.twitter.com/5kfCE6RfBg — Nous, joueuses d'échecs (@nousjoueuses) August 3, 2023

"Pour que la peur et la culpabilité changent de camp"

Le collectif "Nous, joueuses d'échecs" a pris la parole pour encourager les joueuses à "dénoncer les violences subies". "Se taire revient à porter seule le poids de la honte. Trouver les mots et le courage de les prononcer peut demander du temps, mais nous croyons que c'est nécessaire et salvateur."

Avec cette lettre, les signataires espèrent que "la peur et la culpabilité changent de camp", que "les auteurs de ces violences ne puissent plus agir en toute impunité" et que la société prenne conscience de "l'ampleur du problème" pour trouver une solution.

"À toute personne ayant subi des violences sexistes ou sexuelles, nous voulons dire: tu n'es pas seule. On te croit. Nous serons là pour toi", concluent-elles.

"Prise de parole courageuse"

Pour signaler des violences, le collectif rappelle qu'une procédure est disponible via le site de l'association Colosse aux pieds d'argile. "Tout notre soutien pour cette prise de parole courageuse! Qu'elle soit entendue et suivie d'actions", a-t-elle réagi sur X.

"La FFE encourage la libération de la parole et se tient aux côtés des victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles. Soutien total", a répondu la Fédération française des échecs.

Parmi les signatures, se trouvent Anaëlle Afraoui, Solenn Afraoui, Natacha Benmesbah, Mathilde Choisy, Mathilde Congiu, Elena Destic, Delphine Gras, Mitra Hejazipour, Yosha Iglesias, Noémie Klipper, Isabelle Malassagne, Margaux Moracchini, Andreea Navrotescu et Elise Tomasi.