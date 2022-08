Non, le conducteur d’une trottinette électrique n’a pas roulé à plus de 100 km/h sur le bord de mer de Saint-Laurent-du-Var

En pleine opération anti-rodéos urbains, les agents de la police nationale ont interpellé le conducteur d’une trottinette électrique, le vendredi 19 août à Saint-Laurent-du-Var. Celui-ci circulait autour des 35km/h, alors que la vitesse autorisée est normalement de 25km/h pour un engin de ce type.

Contrairement à ce qu’annonçait la Police Nationale 06 sur Twitter, ce mardi matin, l’engin n’a pas dépassé les 100km/h en circulation.

Selon nos informations, c’est en réalité la vitesse maximale qu’aurait pu atteindre la trottinette si l’usager l’avait utilisé à sa puissance maximale, selon le compteur qui affichait 115km/h après l’interpellation.

Contrôlé au niveau de l’office du tourisme, sur la route du bord de mer, le véhicule s’avérait, en plus, non homologué pour circuler sur la voie publique. Il a donc été saisi par les agents et placé en fourrière, une mesure conservatoire en attendant la décision du parquet. L’individu pourrait récupérer son engin en s’acquittant de la somme de 150 euros, mais la trottinette pourrait également être détruite.

Au début de l’été, le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Segura, avait pris un arrêté pour encadrer l’utilisation des trottinettes électriques. Il n’y aurait pas eu d’abus lors de cette saison estivale. Selon la commune, les agents de la police municipale ont essentiellement fait de la prévention et aucune contravention de seconde classe n’a été dressée.