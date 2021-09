Non, la gendarmerie n’envoie pas de mails aux pédophiles, il s'agit d'une arnaque

Les logos sont imparfaits, mais suffisent à impressionner. Le ton est menaçant. "Passé le délai de 72 heures, nous entamerons une procédure formelle, à savoir un mandat d’arrêt. Vos coordonnées ainsi que votre portrait photo seront transmis à tous les organismes de protection de l’enfant ainsi qu’aux Médias de masse pour une large diffusion de vos actes. " Sic.

En vérité, ce mail est une arnaque. On n’en connaît pas précisément les ressorts, mais elle inonde les boîtes mails, notamment dans le Var.

Ne pas répondre, ne pas cliquer

"Il ne faut pas répondre à ces mails, il ne faut pas cliquer sur des liens, il faut bannir l’expéditeur et en parler autour de soi", livre le commandant Sébastien Gibier, porte-parole de la gendarmerie varoise. Même un commandant de compagnie a été destinataire d’un de ces mails.

"Il faut que tout le monde sache que c’est frauduleux, poursuit-il. Si quelqu’un est auteur d’une infraction délictuelle, on va le chercher physiquement et on n’envoie pas de mail pour le prévenir."

Pas plus tard que ce mercredi 22 septembre, un homme s’est spontanément présenté au groupement de gendarmerie de La Valette, pour clarifier sa situation. Il y a une dizaine de jours, à Bandol, un octogénaire s’est défenestré après avoir reçu ce mail. Il a survécu.

Le message est relayé sur les réseaux sociaux des gendarmes, pour faire de la prévention. En donnant de véritables contacts cette fois, pour donner l’alerte et faire passer le message.