Niçois, aide-soignant, tourmenté... Qui est Georges D., l’ex-mari de la policière assassinée en Savoie

Sa cavale aura duré à peine plus de vingt-quatre heures. Elle s’est conclue ce vendredi matin dans le village d'Arvillard, en Savoie, à quatre kilomètres des lieux du crime. Cinq cents kilomètres plus au sud, les gendarmes azuréens peuvent relâcher la pression.

Ils guettaient une possible réapparition de Georges D., l’ex-mari de Karen, soupçonné d’avoir assassiné en pleine rue cette policière (hors service au moment des faits). Son signalement avait été diffusé dans toute la France. Mais une attention particulière était portée sur les Alpes-Maritimes, son département de résidence.

C’est en effet à Nice que le couple a vécu. Et à Nice que Georges D. vit encore. Cet aide-soignant, âgé de 61 ans, a vu partir en 2021 la mère de leurs deux enfants. Karen venait d’être mutée au commissariat de Chambéry, après avoir officié plusieurs années en sécurité publique à Nice. L’assassinat de cette policière discrète et sérieuse, mère de quatre enfants, a plongé ses anciens collègues dans la stupéfaction.

Plaintes classées et condamnation

Diverses procédures auront rythmé ces dernières années. En 2017, de source judiciaire, Karen C. dépose deux plaintes à Nice pour violences et harcèlement. Toutes deux sont classées sans suite. Cause: infraction insuffisamment caractérisée. Une autre plainte, pour abandon de famille, est classée à son tour en 2019, à la suite d’une mesure alternative.

Le 10 novembre 2020, cette fois-ci, le tribunal correctionnel de Nice condamne Georges D. L’objet: non-respect d’une ordonnance de protection, rendue par le juge aux affaires familiales en faveur de Karen, dans le cadre de leur séparation. En 2021, le divorce est acté. Karen part en Savoie. Depuis, elle n’avait déposé aucune autre plainte contre son ex-mari.

Elle y déposera encore une plainte pour abandon de famille (non-paiement de pension), transmise au parquet de Nice.

"Déprimé, renfermé"

Après son divorce, Georges D. est revenu vivre chez sa mère, à Nice-Est, dans une résidence bien tenue du quartier Saint-Roch. Un voisin le décrit comme "un homme déprimé, renfermé, qui ne disait jamais bonjour".

Les résidents de l’immeuble, sidérés par la tragédie de la Croix-de-la-Rochette, pensent surtout à la mère de l’assassin présumé. "Des gendarmes étaient chez elle jeudi soir, sans doute pour l’informer de la situation et vérifier qu’il n’était pas revenu à Nice, suppose le voisin. C’est une dame très âgée qui est complètement catastrophée par la situation."

"En stage survivalisme"

Ce jeudi, peu après 9h, Karen vient de déposer son bébé à la crèche. Elle est accompagnée de son fils âgé de 3 ans. C’est alors qu’un homme vient lui porter "plus d’une dizaine de violents coups au moyen d’une arme qui (...) pourrait être une machette", selon les termes du procureur de la République de Chambéry, Pierre-Yves Michau. S’il reste présumé innocent à ce stade, cet homme serait donc Georges D., père de ses deux autres enfants, âgés de 14 et 16 ans.

Ses deux profils Facebook livrent quelques indices sur son état psychologique. Ils naviguent entre images de chutes d’eau vertigineuses et réflexions amères sur les rapports humains. "Pour conclure, s’ouvrir et être sincère devient impossible", répond-il à une internaute.

Le 27 août, Georges D. poste un message succinct: "En Stage survivalisme". Son humeur: "Déterminé". Ces derniers jours, il séjournait dans un camping proche des lieux du drame. Après les faits, il aurait passé la nuit caché dans un bois.

Les gendarmes l’ont stoppé quand il en est sorti, à 10h10, non loin du lieu où sa Toyota avait été repérée. Décrit comme extrêmement dangereux, le sexagénaire niçois était armé d’une machette. Le GIGN l’a interpellé sans résistance. Il doit désormais s’expliquer en garde à vue.