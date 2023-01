Neuf villas visitées en douze jours, fin de série de cambriolages à Nice-Nord

Sept cambriolages et deux tentatives dans des secteurs résidentiels de Nice-Nord, entre 18 et 21 heures. Gasment Ndou, 34 ans, et Eton Picari, 30 ans, deux ressortissants albanais, sans doute épaulés par un troisième comparse, ont multiplié les forfaits du 1er janvier au 12 janvier. La police avait décidé la semaine dernière de mettre en place un dispositif de surveillance pour enrayer cette inquiétante série. Et là, coup de chance: lors de la première "planque", une voiture immatriculée en Roumanie est repérée sortant d’une zone en chantier avant d’entrer dans une villa. "Il a fallu moins d’une demi-heure pour que les policiers tombent nez à nez avec les cambrioleurs", note avec satisfaction la procureure Sandra Verbruggen.

Un voleur se blesse

L’un des intrus tente de fuir mais chute et se fracture le genou. L’autre se fond dans un bois avant d’être interpellé à un arrêt de bus vingt minutes plus tard, bracelets en or au poignet. La voiture utilisée, une Audi break, propriété d’un ressortissant roumain, est retrouvée tout comme la chambre d’hôtel des deux cambrioleurs louée à Villeneuve-Loubet. Lors de la perquisition, des objets provenant manifestement d’autres méfaits sont découverts.

S’ils sont restés mutiques en garde à vue, les deux suspects avouent ce lundi à l’audience de comparution immédiate. Gasment Ndou, casier judiciaire vierge, fait acte de contrition: "Je suis désolé, c’est une chose que je n’aurais jamais dû faire. On a traumatisé des gens. J’ai une dette en Albanie. J’avais besoin d’argent et je n’ai pas trouvé de travail." Elton Picari, genou plâtré et grimaçant de douleur, évoque, lui, un état de nécessité. Sauf que les objets dérobés, pour la plupart introuvables, sont surtout des bijoux, des montres, des vêtements et de la maroquinerie de luxe.

Des cambrioleurs "qui n'ont peur de rien, armés d'une barre de fer"

Au moment des plaidoiries, Me Carole Borghini, partie civile de deux victimes, tance "ces cambrioleurs qui n’ont peur de rien, [...] armés d’une barre de fer." La procureure, Sandra Verbruggen, requiert trois ans de prison ferme et dix ans d’interdiction du territoire. Elle insiste sur le parcours d’Elton Picari, condamné à Marseille en décembre à huit mois avec sursis, et de nouveau surpris en flagrant délit quinze jours plus tard.

En défense, Me Carole Veil réplique qu’à aucun moment, les prévenus ne se sont montrés violents: "Quand les propriétaires sont là, ils fuient." Me Virginie D’Agostino s’étonne d’une longue détention alors qu’une obligation de quitter le territoire est demandée. L’avocate a fait les comptes: "A 110 euros par jour, trois ans de détention coûtent 120.000 euros sur trois ans. Est-il utile de le maintenir si longtemps en prison?"

Le tribunal a donné une réponse qu’il estime proportionnelle au préjudice matériel et psychologique subi par les neuf victimes. Les deux cambrioleurs restent en prison pour trente mois et seront expulsés à l’issue de leur détention. Elton Picari devra purger cinq mois de plus en raison de la révocation du précédent sursis. Un soulagement pour les parties civiles.