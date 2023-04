Népal: trois alpinistes portés disparus après une expédition au sommet de l'Everest

Le trio de grimpeurs traversait la dangereuse cascade de glace de Khumbu, tandis qu'ils acheminaient du ravitaillement au camp 1, première étape sur la voie qui conduit au sommet de l'Everest, à 8.849 mètres d'altitude.

"Nous sommes encore en train de recueillir des détails, mais nous savons qu'ils ont été frappés par une masse de neige ce matin et qu'ils ont disparu dans une crevasse", a déclaré Bigyan Koirala, du département du tourisme du Népal.

"Les équipes du camp de base travaillent ensemble pour les recherches et le sauvetage", a-t-il précisé.

La cascade de glace du Khumbu est connue pour être périlleuse et en perpétuel mouvement, obligeant les alpinistes à manoeuvrer entre les crevasses, à l'aide d'échelles.

Un lourd tribut

Un hélicoptère déployé pour les recherches est rentré sans avoir localisé les alpinistes disparus.

L'industrie de l'escalade dans l'Himalaya repose sur l'expérience des sherpas, généralement originaires des vallées de l'Everest. Ils paient un lourd tribut pour accompagner des centaines d'aventuriers chaque année sur le "Toit du monde". Un tiers des morts dans l'Everest sont des grimpeurs népalais.

A chaque expédition, ils effectuent plusieurs aller-retours pour acheminer les tentes, la nourriture et les bouteilles d'oxygène vers les camps de base de haute altitude.

Des centaines d'alpinistes chaque printemps

En 2014, un terrible éboulement de neige, de glace et de rochers avait tué 16 guides népalais sur la cascade de glace, constituant l'un des accidents les plus meurtriers qui se soient produits dans l'Himalaya.

Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde et accueille des centaines d'alpinistes chaque printemps, quand les températures sont plus clémentes et les vents généralement calmes.

Le gouvernement a délivré pour cette saison plus de 500 permis pour l'ascension des différentes montagnes de l'Himalaya, dont 243 pour celle de l'Everest.