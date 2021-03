Navire géant en travers du canal de Suez: trois questions pour tout comprendre

Comment cela s'est produit?

Le navire de 400 mètres de long et plus de 220.000 tonnes a dévié de sa trajectoire au milieu des fortes rafales de vent de sables qui avaient affecté l'Egypte et une partie du Moyen-Orient.

L'Ever Given de 59 mètres de large et d'une soixantaine de mètres de haut avec son chargement, battant pavillon panaméen mais exploité par une compagnie taïwanaise, s'est mis en travers du canal, bloquant toute navigation entre la Méditerranée et la mer Rouge dans les deux sens.

L'exploitant du navire Evergreen Marine Corp, basé à Taïwan, a expliqué que le navire - qui faisait la liaison entre le port chinois de Yantian et Rotterdam au Pays-Bas - s'est échoué "probablement après avoir été frappé par une rafale de vent".

L'incident "est dû principalement au manque de visibilité en raison des conditions météorologiques, alors que les vents ont atteint 40 noeuds (74 km/h, NDLR), ce qui a affecté le contrôle du navire", a précisé l'Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) dans un communiqué mercredi.

Selon Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), la compagnie basée à Singapour qui assure la gestion technique du navire, les 25 membres d'équipage sont sains et saufs. Et il n'y a eu aucune pollution ni dommage sur la cargaison du navire d'une capacité de plus de 20.000 boîtes (EVP ou TEU).

Plusieurs remorqueurs et une drague tentent de dégager le géant des mers depuis mercredi matin.

Quelles sont les conséquences?

Le canal voit passer, selon les experts, près de 10% du commerce maritime international, selon des experts.

Inauguré en 1869, le canal a depuis connu plusieurs phases d'agrandissement et de modernisation, afin d'accompagner les évolutions du commerce maritime.

Son percement a réduit drastiquement les distances entre l'Asie et l'Europe: 6.000 km de moins entre Singapour et Rotterdam par exemple.

Le canal a déjà été obstrué par le passé, notamment pendant la crise de Suez en 1956 lorsque des navires ont été coulés par les autorités égyptiennes.

Environ 30 navires sont à l'arrêt dans la zone d'attente située au milieu du canal, tandis que 40 autres patientent en Méditerranée et 30 dans le golfe de Suez en mer Rouge, selon le fournisseur de service Leth Agencies.

L'incident affecte les marchés mondiaux du pétrole en raison des retards de livraison. Et les prix ont bondi mercredi.

"Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant", a estimé Ranjith Raja, responsable de la recherche sur le pétrole du Moyen-Orient et le maritime chez l'agrégateur de données financières Refinitiv, qui précise qu'il est "probable que la congestion (...) prendra plusieurs jours".

Que va-t-il se passer?

La SCA a annoncé jeudi que le trafic maritime était "temporairement suspendu" jusqu'à la remise à flot de l'Ever Given.

Le courtier Braemar a toutefois prévenu que "si les remorqueurs n'arrivaient pas à dégager le bâtiment, il était possible que les conteneurs doivent être enlevés au moyen de grues pour (l')alléger", ce qui prendrait "des jours, voire des semaines".

Le propriétaire du navire, la société japonaise Shoei Kisen Kaisha, a expliqué jeudi qu'il était "extrêmement difficile" de le renflouer.

"Nous ne savons pas combien de temps cela va prendre" pour renflouer le bateau, a déclaré à l'AFP Toshiaki Fujiwara, un responsable de Shoei Kisen Kaisha.