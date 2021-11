Mort de sa compagne: le graffeur niçois Otom jugé à partir du 3 février aux Seychelles

"Voilà six mois qu’Emmanuelle est partie, six mois d’enfermement, six mois de douleur sourde et constante. Six mois à vivre la double peine d’un deuil et d’une accusation aussi abjecte que fallacieuse et diffamante"...

De sa cellule aux Seychelles, Thomas Debatisse, alias Otom le graffeur niçois, a une nouvelle fois écrit à ses proches. Incarcéré depuis le 5 mai, il est inculpé par la justice seychelloise du meurtre de sa compagne. La Varoise âgée de 32 ans, qui travaillait à Nice, a été retrouvée pendue, le 27 avril, dans la salle de bains de la chambre qu’occupait le couple depuis six jours, au Club Med Sainte-Anne dans l’archipel de l’océan Indien.

Des cours de graffitis en prison

Dans ce courrier, le jeune homme qui a fêté ses 35 ans derrière les barreaux le 1er novembre dernier, indique que son procès débutera le 3 février. "D’ici là, écrit-il, je consacre mes journées à la lecture, aux échecs et surtout au dessin." L’artiste niçois a monté en accord avec le directeur de la prison un projet de street art sur les murs des cellules. Il donne des cours à des détenus et des gardiens. Et sur son mur à lui, il va peindre un portrait de Mandela au côté du poème Invictus, "l’un des préférés d’Emmanuelle".

Pas de strangulation selon l’enquête à Nice

Il y a 10 jours, à l’audience de mise en accusation devant la cour suprême des Seychelles, à Victoria, la capitale située sur l’île de Mahé, Otom a plaidé "non coupable" et déclaré qu’il "rejetait toutes les accusations portées contre lui". Concluant dans un premier temps à un suicide, les autorités locales avaient, à la lumière des résultats de l’autopsie réalisée sur place, estimé que la jeune femme avait été étranglée et avaient placé le jeune homme en détention.

Un meurtre? Une thèse battue en brèche par l’enquête et les expertises menées à Nice par la police judiciaire, après l’ouverture d’une enquête par le parquet le 12 mai. "Les rapports scientifiques établis en France, et pour l’un d’eux à la demande des autorités seychelloises, sont en totale contradiction avec le rapport du médecin local qui avait conclu à la commission de violences et à une strangulation. Le rapport ADN établi en France, à la demande de la justice des Seychelles écarte également, de façon la plus scientifique qui soit, l’hypothèse du viol retenue par le médecin local", avait révélé l’avocat français de Thomas Debatisse, Me Richard Sédillot.