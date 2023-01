Mort de Morgan Keane: prison avec sursis pour le chasseur qui l'a tué et pour le directeur de la battue

Le chasseur qui a tué Morgan Keane en 2020 dans le Lot et, fait plus rare, celui qui dirigeait la battue au sanglier ont écopé jeudi de peines de prison avec sursis et d'interdiction de chasse, ce qui a partiellement satisfait les proches du Franco-Britannique, mort alors qu'il coupait du bois chez lui.