Mort de Marie, 17 ans, par méningite: "Une prise en charge entachée de négligences et fautes graves caractérisées" selon l'avocat des parents

Interrogé par Nice-Matin, Me Denis Deur, avocat niçois des parents de Marie, a réagi à ces éléments: "Les parents de Marie n’ont d’autre objectif, depuis l’origine de ce drame, que de pouvoir comprendre si leur fille chérie, décédée brutalement quelques heures seulement après sa sortie de l’hôpital Lenval, a été prise en charge par cette structure de façon professionnelle."

Il poursuit: "Or, il apparaît à l’examen objectif des premiers éléments du dossier, que la prise en charge de la jeune Marie par cet établissement, pourtant réputé et qui se dit spécialisé, est entachée de négligences et fautes graves caractérisées. La poursuite de l’instruction devrait, selon toute vraisemblance, confirmer la responsabilité accablante de l’hôpital et de ses préposés et ce à différents niveaux."

Me David Rebibou, avocat niçois de la grand-mère maternelle de la lycéenne, estime que le rapport "met en évidence des dysfonctionnements graves dans le service et une défaillance dans la prise en charge de leur petite-fille. S’il n’y avait pas eu de négligence avérée, le diagnostic aurait dû être posé et le traitement adéquat administré. Les fautes mises en exergue constituent une infraction pénale. Les parties civiles ressentiraient douloureusement que les responsabilités ne soient pas assumées par tous les intervenants."

