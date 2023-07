Mort de Karine Esquivillon: le mari crie toujours à l'accident, l'autopsie ne contredit pas cette thèse

La dernière autopsie de Karine Esquivillon, morte d'un coup de carabine le 27 mars dernier en Vendée, ne vient pas invalider la thèse de l'accident, alors que son mari, mis en examen le 16 juin, le clame depuis son arrestation.

D'après une information de BFMTV, le corps de la mère de famille n'a en effet révélé aucune autre blessure ni aucune trace de violence, seulement la marque d'un "projectile métallique d'arme à feu" qui aurait causé la mort de la femme.

Depuis ses aveux, l'homme de 51 ans s'en tient à la thèse de l'accident. Selon lui, il était en train de nettoyer sa carabine "22 long rifle", équipée d'un silencieux, quand le coup de feu serait parti en direction de son épouse. C'est lui qui avait caché "très partiellement" le corps dans un bois, avant de dévoiler son emplacement aux policiers.

"Cette autopsie n’infirme pas la thèse de Michel Pialle, mais elle ne la confirme pas non plus", d'après Carole Verdu, l'avocate des enfants du premier mariage de Karine Esquivillon, qui dit attendre la suite de l’instruction. "Cet élément ne change pas ce que nous savions déjà. L'information judiciaire se poursuit et visera à faire toute la lumière sur les circonstances du décès par arme à feu de Karine Esquivillon", a déclaré Vincent Brenghart, l'avocat d’Éva-Louise Pialle, fille du couple.

"Les circonstances décrites par Michel Pialle apparaissent totalement invraisemblables, de même qu'il est impossible de comprendre sa conduite tout à fait réfléchie visant à accréditer la thèse d'une disparition", a a jouté l'avocat.

Ceux du principal suspect n’ont pas encore réagi.

Michel Pialle a été mis en examen pour "meurtre sur conjoint". Il est toujours en détention provisoire.