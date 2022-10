Mort de Justine Vayrac: ce que l'on sait du suspect, un ouvrier agricole d'une vingtaine d'années

Ce jeudi 27 octobre, soit quatre jours après la disparition de Justine Vayrac ce week-end à Brive, le suspect, un jeune homme de 21 ans, ouvrier agricole a avoué avoir violé et tué la jeune femme de 20 ans. Quelques heures plus tard, un corps a été retrouvé près de son domicile, à Beynat en Corrèze.

C'est lui qui avait indiqué un secteur proche de chez lui pour la recherche du corps de la jeune femme, mère d'un enfant de deux ans et demi, après des aveux, à la fin de sa garde à vue. Il doit être présenté à un juge d'instruction à Limoges, où le procureur tiendra une conférence de presse à 18h30, ce jeudi 27 octobre.

Lucas L., le suspect est un jeune agriculteur de 21 ans, originaire de Beynat. Membre du club de football de cette commune qui compte 1.300 habitants, il s'était même rendu dimanche au match disputé par son équipe, quelques heures après la disparition de Justine Vayrac, mais n'est pas entré en jeu, a indiqué un membre du club à l'AFP.

Il était connu de la justice pour des faits d'incendie

D'après La Dépêche, le jeune homme a fait sa scolarité au collège Amédée Bisch de Beynat avant d'intégrer le lycée agricole Edgard Pisani de Naves, près de Tulle. Récemment, il avait obtenu son brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, de conducteur de transport routier de marchandises ainsi que son permis pour conduire des semi-remorques. Depuis, il travaillait en tant qu'ouvrier agricole dans la ferme de son père à Beynat, indique le quotidien.

Ses proches décrivent un jeune homme sans problème, fêtard et souriant, "gentil et agréable" sur BFMTV. "Je le voyais très régulièrement, il faisait des matchs de foot avec son équipe et passait ses soirées chez nous. Je le connais bien. C'est une personne qui s'est toujours bien comportée", a expliqué Dimitri, qui travaille dans un restaurant dans lequel le suspect avait ses habitudes. "Hors caméra, un autre proche du jeune homme l'a décrit comme jovial, sans problème", écrivent nos confrères. Lucas L., était cependant connu de la justice depuis 2020, pour des faits d'incendie d'un hangar agricole.

Toujours selon nos confrères de La Dépêche, "il a toujours eu du mal avec l'autorité et il n'acceptait pas le 'non' : quand son père lui disait 'ne monte pas ici tu vas te faire mal', il montait car il n'en faisait qu'à sa tête. Heureusement, il ne s'est jamais blessé", raconte un proche. "Malheureusement, je ne suis pas surpris de savoir qu'il est suspecté dans l'affaire de la disparition de Justine. C'est un jeune à la fois sanguin et sensible, qui est à fleur de peau", poursuit ce dernier.

Justine Veyrac, originaire de Tauriac, dans le département voisin du Lot, avait disparu dimanche matin, vers 04h00, près d'une boîte de nuit de Brive, "La Charrette", où elle passait la soirée avec des amis. Le groupe avait d'abord passé un moment dans un bar de la ville, "Le Local", où Justine Vayrac était "un visage familier" selon les propriétaires. "Nous n'avons rien vu d'alarmant. Sinon, nous serions intervenus. C'était une soirée comme une autre", ont-ils raconté à un correspondant de l'AFP.

Depuis lundi soir, 80 policiers et gendarmes fouillaient les environs de la ferme où vit le suspect, à une vingtaine de kilomètres de Beynat, et ils avaient déjà découvert des traces de sang dans sa chambre ainsi que dans sa voiture. Ils avaient également découvert le sac à main de Justine Vayrac "calciné à proximité" de chez lui, avait indiqué mercredi à la presse la procureure de Brive, Emilie Abrantes.

La suite de la soirée est un peu plus floue, mais, selon plusieurs sources, Justine Vayrac se serait sentie mal en discothèque après avoir bu quelques verres d'alcool et aurait décidé de partir dormir dans sa voiture. C'est à ce moment-là qu'elle a croisé la route du suspect, une "connaissance" selon un ami de la jeune femme qui l'a laissée avec lui puis est reparti dans la boîte de nuit.

Justine Veyrac suivait une formation d'aide-soignante

Près d'une heure après, il ne la voit plus dans la voiture. Il appelle cette "connaissance" qui lui répond "qu'il était parti car Justine se sentait mieux". Quelques heures plus tard, il lui dit que Justine l'avait prévenue qu'elle était avec un autre ami, mais la jeune femme n'a plus donné de nouvelles à son compagnon depuis 02h00 du matin, ce qui a alarmé ses amis.

La mère de Justine Vayrac s'était inquiétée de ne pas avoir de nouvelles depuis dimanche car elle entretient des relations "fusionnelles" avec sa fille qui "habite à 50 mètres de chez elle", avait-elle expliqué en début de semaine à un correspondant de l'AFP. En outre, le soir de sa disparition, "son nouveau petit copain l'attendait", avait-elle également indiqué. Justine Vayrac suivait une formation à Brive pour devenir aide-soignante, selon un élu municipal de la commune. Elle était séparée du père de son enfant, qui habite à Toulouse, mais les choses entre eux se passaient "bien", selon sa mère, et elle avait la garde du petit garçon.